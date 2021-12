The Ferragnez: ci sarà la seconda stagione?

Non c’è stato neanche il tempo di finire di vedere la prima stagione, che i fan hanno già avuto conferma: ci sarà una seconda stagione della serie The Ferragnez, il docureality che ha per protagonisti Chiara Ferragni e Fedez, la coppia social del momento, e le loro famiglie.

La serie tv, prodotta da Banjay Italia per Amazon Studios, ha esordito su Amazon Prime il 9 dicembre 2021, data in cui sulla piattaforma di streaming sono stati resi disponibili i primi cinque episodi. Un’uscita che i followers della coppia attendevano con curiosità già da qualche tempo e di cui avevano avuto vari assaggi, tra cui un’anteprima della sigla, cantata da Federico e Chiara in persona, e la campagna fotografica firmata da David La Chapelle. Il 16 dicembre sono usciti gli ultimi tre episodi, la conclusione definitiva della prima stagione. Ma ci sarà la seconda? A quanto pare sì: lo ha fatto sapere il rapper Fedez durante una diretta Instagram.

Di cosa parla The Ferragnez

Per una coppia che non fa segreto di molto aspetti della propria quotidianità lavorativa e privata, come sa chiunque segua i profili social di Chiara Ferragni e Fedez, fare una serie tv sulla propria vita svelando davvero qualcosa di nuovo al pubblico è una bella sfida.

The Ferragnez però è un esperimento riuscito, in questo senso. Negli otto episodi – che iniziano quando Chiara è ancora incinta della seconda figlia, Vittoria – ci sono sicuramente tanti volti e situazioni che i fan già conoscono e vedono quotidianamente su Instagram: i momenti insieme al figlio Leone, i viaggi, i momenti di mondanità e quelli casalinghi…

C’è ampio spazio, però, anche per aspetti più privati della vita dei Ferragnez, anche molto lontani dall’idea di perfezione che traspare dalle foto sui social. Tra questi ci sono le sedute di terapia di coppia, le fragilità personali, i litigi e alcune difficoltà del passato che riemergono.

Quando uscirà The Ferragnez 2

Al momento non ci sono molte informazioni riguardo alla seconda stagione della docuserie. Quel che è stato svelato, oltre al fatto che si lavorerà effettivamente a un seguito di The Ferragnez, è stato lo svolgimento di una riunione con Amazon Prime per definire alcuni aspetti del progetto.

Alcune indiscrezioni sostengono che le riprese avverranno in un Paese estero, ma non c’è certezza in merito a quale potrebbe essere la meta del soggiorno della famiglia. Non c’è ufficialità nemmeno sulla data di uscita, anche se è lecito ipotizzare che potrebbe collocarsi nel 2022, magari verso la fine dell’anno, dunque a dodici mesi esatti dall’esordio della prima stagione.

Dove vedere The Ferragnez in streaming

Tutta la prima stagione di The Ferragnez è disponibile su Amazon Prime Video e così sarà anche per la seconda, quando sarà distribuita. La serie è attualmente a disposizione in 240 Paesi in cui è attivo il servizio di streaming.

Le puntate, che durano tra i 29 e i 40 minuti, possono essere viste anche su Sky Q, che offre la possibilità di accede in streaming ai contenuti di Prime.