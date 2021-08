The Kissing Booth 3: trama e data di uscita

Arriva l’11 agosto il terzo capitolo di The Kissing Both, tornano Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney a deliziarci con un una nuova storia. Siamo nell’estate prima del college ed Elle dovrà prendere una decisione impegnativa.

The Kissing Booth è uscito sulla piattaforma Netflix nel 2018 ed è stato stroncato dalla critica. Ha ricevuto tante recensioni negative per via della trama che tratta temi stereotipati e misogini. Il pubblico però è stato di parere diverso. Secondo i dati di ascolto ufficiali di Netflix, The Kissing Booth è stato rivisto da uno spettatore su tre, ovvero il 30% in più del tasso normale di riattivazione di un film in streaming. Le critiche non hanno fermato il favore del pubblico che ne ha decretato il successo per il quale Netflix ha poi deciso di produrre il secondo e, in arrivo l’11 agosto, il terzo capitolo di questa saga.

La trama di The Kissing Booth 3

Il terzo capitolo della saga riparte esattamente da dove era finito The Kissing Booth 2: il liceo è finito e ora è arrivato il tempo di scegliere cosa fare nel futuro, un po’ come accade a Sam di Atypical. Elle, interpretata da Joey King, si trova a dover decidere in quale college iscriversi: è stata accettata sia alla Berkley che ad Harvard. Le cose però si complicano. Ci sono altre scelte da fare. Dovrà infatti decidere se seguire il suo migliore amico Lee, Joel Courtney, onorando la promessa di una vita, di studiare all’università assieme, o trasferirsi dall’altra parte degli Stati Uniti con il fidanzato dei sogni, interpretato da Jacob Elordi, Noah?

Elle per fare la scelta migliore decide di concedersi un po’ di svago e di calmare dubbi e perplessità andando nella casa al mare con i fratelli Flynn. Vuole trascorrere un’estate serena: giochi, serenità e spensieratezza prima di dover scegliere la direzione da prendere. A un certo punto della vacanza l’ufficio ammissioni dell’università della California si fa sentire.

Cosa deciderà Elle?

The Kissing Booth 3: amore o amicizia?

Una scelta la nostra protagonista la fa: passerà più tempo con il suo migliore amico. Hanno una lista delle cose da fare nell’estate prima del college e pensano bene che è il momento di smarcare quell’elenco. Ovviamente Noah non prenderà bene questa decisione che incrinerà un po’ il loro rapporto a distanza. Ma non è finita qui: ci sarà anche il ritorno di Marco a complicare la situazione. Un’eterna indecisione quella tra amore e amicizia, un tema difficile.

Elle è turbata:, non sa chi e cosa scegliere. Vuole accontentare tutti dimenticando di soddisfare l’esigenza più importante di tutte: fare felice se stessa. L’estate prima del college è un momento importante. Si passa dall’essere adolescenti a compiere i primi passi nel mondo adulto, con decisioni impegnative sul come vivere la propria vita e il proprio futuro. Ancora qualche giorno e scopriremo la nuova avventura di The Kissing Booth 3 disponibile su Netflix assieme agli altri capitoli della saga.