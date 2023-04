The Last of Us, Pedro Pascal commenta la stagione 2

La seconda stagione della serie HBO The Last of Us continuerà a seguire fedelmente la trama del videogioco? Se lo chiedono, non senza una punta di angoscia, tutti coloro che hanno giocato a The Last of Us: Part II e già conoscono in che modo evolverà la storia di Bella e Joel, che nella serie sono interpretati da Bella Ramsey e Pedro Pascal. Proprio quest’ultimo ha recentemente commentato il probabile sviluppo della seconda stagione della serie. Attenzione, quindi: da questo punto in poi ci sono significativi spoiler su The Last of Us.

Cosa accadrà in The Last of Us 2 (spoiler)

Nell’ultima puntata della prima stagione di The Last of Us Ellie sta per essere operata in una clinica delle Luci: l’operazione, si spera, renderà possibile la creazione di un vaccino contro l’infezione fungina che ha devastato il mondo. Quando capisce che l’intervento sarà letale per Ellie, però, Joel compie una strage nell’ospedale, porta via la ragazzina ancora sotto anestesia e in seguito le mente su quello che è successo.

Tra le persone che Joel uccide c’è il chirurgo che stava per operare Ellie. Nella seconda parte di The Last of Us proprio la figlia del medico, Abby, vendicherà questa morte uccidendo brutalmente Joel. «Non so se sono emotivamente pronta per questo», aveva commentato qualche tempo fa l’attrice Bella Ramsey riferendosi appunto a all’imminente sviluppo della trama.

La speranza di numerosi fan è che gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin scelgano di modificare il corso degli eventi nella sceneggiatura della serie, prendendosi qualche libertà narrativa rispetto alla trama del videogioco. Se accadrà davvero o meno, e in quale misura, è impossibile oggi dirlo con certezza. Ma a smorzare le aspettative degli spettatori ci ha pensato Pedro Pascal, che in una recente intervista ha dato la sua opinione su questo punto: «Non avrebbe senso seguire il primo gioco in modo così fedele per poi allontanarsi in modo importante dal sentiero».

Anticipazioni su The Last of Us 2

«Non ho paura di uccidere i personaggi. Ma la cosa importante da sottolineare è che io e Neil Druckmann non ci sentiamo costretti dal materiale originale», ha detto invece Mazin. Una frase che, secondo alcuni, significa che quasi certamente Joel morirà nella seconda stagione della serie, così come accade nella seconda parte del videogioco. A differenza di quest’ultimo, però, nella serie la morte del protagonista potrebbe avvenire non nelle prime puntate, ma più avanti nella trama. È già noto che alla seconda stagione dovrebbero seguirne altre: secondo gli showrunner, infatti, non basterà un solo ciclo di episodi a raccontare l’intera trama del videogioco The Last of Us: Part II.

Quando esce The Last of Us 2

Le riprese della prima stagione di The Last of Us erano iniziate nel 2021, ma la serie è uscita solo nel 2023 (in Italia su Sky e in streaming su NOW). Quando inizieranno le riprese della seconda stagione? In una recente intervista, Pascal ha detto che c’è la possibilità che le riprese comincino già questa primavera. Sul punto, però, non ci sono ancora certezze. I produttori hanno invece già scelto le location della prossima stagione: i set saranno allestiti a Vancouver, in Canada.