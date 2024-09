The Madison, cosa sappiamo del sequel di Yellowstone

Lo spin-off è in produzione e avrà come protagonisti Michelle Pfeiffer e Matthew Fox. Ecco cosa sappiamo del progetto

Ci sarà anche Matthew Fox tra i protagonisti di The Madison, lo spin-off e sequel di Yellowstone (nella foto) attualmente in lavorazione a Paramount (che è uno dei Prime Video Channel) e inizialmente intitolato 2024. L’attore diventato celebre per la serie tv Lost affiancherà Michelle Pfeiffer, tre volte candidata all’Oscar e nota soprattutto per Scarface e Le relazioni pericolose. Creata da Taylor Sheridan, la serie tv The Madison seguirà le vicende di una famiglia di New York che si trasferisce nella valle del Madison River in Montana.

Trama e anticipazioni su The Madison

«Uno studio sincero del dolore e della connessione umana». Così Paramount ha descritto The Madison, nuovo spin-off della serie tv Yellowstone dopo 1883 e 1923.

La protagonista è Stacy Clyburn (interpretata da Pfeiffer), una donna ricca e benestante che, in seguito alla tragica morte del marito e del cognato in un incidente, lascia New York City e si dirige insieme alla famiglia nella valle del fiume Madison in Montana, dove si svolgono le vicende della famiglia Dutton.

Secondo le anticipazioni della testata Deadline, Fox interpreterà invece uno scapolo di nome Paul, un uomo indipendente e che ama la vita all’aria aperta.

Il cast di The Madison

Oltre ai due protagonisti già citati, il cast di The Madison include Elle Chapman e Beau Garrett (già in The Good Doctor) nei panni delle due figlie di Stacy: la prima è Paige, egocentrica e viziata, la seconda Abigail, sarcastica, resiliente, da poco divorziata e madre di due figli.

Patrick J. Adams, Matthew Fox, Elle Chapman, Beau Garrett e Amiah Miller se juntaram ao elenco de The Madison, série derivada de Yellowstone. Michelle Pfeiffer havia sido anunciada anteriormente. pic.twitter.com/guoBg5e40E — streaming things (@streamingthings) August 29, 2024

Tra gli interpreti ci sono inoltre Patrick J. Adams (già in Suits e qui nel ruolo di Russel McIntosh, marito di Paige) e Amiah Miller (nei panni di Bridgette, figlia maggiore della coppia).

Quando esce The Madison

La produzione di The Madison è nelle fasi iniziali e la data di uscita su Paramount+ (che è uno dei Prime Video Channel) è prevista per il 2025, ma non ci sono ancora informazioni precise in merito.

Quando esce il finale di Yellowstone

Nel frattempo, su Paramount+ il 10 novembre 2024 esce la seconda parte dell’ultima stagione di Yellowstone. Negli episodi finali, come noto, manca Kevin Costner, che è stato il protagonista delle precedenti stagioni ma che ha lasciato lo show a causa della sovrapposizione delle riprese con altri impegni di lavoro.