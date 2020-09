The Mandalorian: annunciata la seconda stagione

The Mandalorian è la famosa serie tv ambientata nel mondo di Star Wars. La prima stagione è stata lanciata da Disney + a partire dal 24 marzo, in occasione del lancio del servizio in Europa. L’enorme successo dello show ha convinto poi la produzione a investire nei nuovi episodi.

Fortunatamente le riprese sono terminate a marzo, cioè proprio prima che l’emergenza Covid-19 bloccasse molti lavori legati al settore. La messa in onda quindi non subirà alcun ritardo rispetto ai tempi concordati. Il creatore Jon Favreau aveva già rassicurato i fan rivelando che la seconda stagione sarebbe uscita nell’autunno 2020, ma ora sappiamo esattamente la data: The Mandalorian 2 arriverà il 30 ottobre su Disney + e sarà quindi disponibile anche per tutti gli utenti italiani. Pedro Pascal interpreterà ancora il protagonista, cioè il pistolero spaziale solitario, ma sarà affiancato da nuovi personaggi. Oltre al cast, anche la trama subirà importanti evoluzioni anche perché ci saranno cambiamenti.

The Mandalorian: novità nel cast della seconda stagione

Come annunciato, il protagonista Pedro Pascal dovrà confrontarsi con diversi nuovi personaggi. Michael Biehn, presente anche in “Terminator” e “Aliens: Scontro finale”, sarà un cacciatore di taglie che apparteneva al passato del Mandaloriano e che permetterà di comprendere meglio le vicende della sua vita.

Ci sarà poi Rosario Dawson che vestirà i panni di Ahsoka Tano, l’apprendista Jedi già presente in The Clone Wars. Infine, impareremo a conoscere Katee Sackhoff, che invece interpreterà la mandaloriana Bo-Katan Kryze. Nei nuovi episodi vedremo anche un’altra figura già amata dai fan dell’universo Star Wars, ovvero Boba Fett, il cuo ruolo è stato affidato a Temuera Morrison. Infine, ci sarà anche Timothy Olyphant, famoso per i suoi ruoli in “Deadwood e Justified”, che in The Mandalorian 2 vestirà i panni di un personaggio misterioso.

Insomma, il cast delle nuove puntate è davvero ricco e permetterà di costruire una trama affascinante e ricca di colpi di scena, anche perché interverranno nuovi autori. Infatti, alcuni episodi della seconda stagione saranno girati dallo stesso creatore Jon Favreau, dall’attore Carl Weathers, ma anche Peyton Reed, Dave Filoni e Robert Rodriguez. Ad ognuno sono stati affidati una o più puntate.

The Mandalorian 2: anticipazioni sulla trama

Un altro aspetto che genera curiosità nel pubblico è naturalmente quello della trama. Infatti, sono davvero tante le questioni sospese della prima stagione. Il primo nodo da sciogliere è legato all’identità del bambino salvato dal pistolero solitario. Secondo i fan potrebbe essere Baby Yoda, ma lo sapremo solo nelle prossime puntate.

Il Mandaloriano e il Bambino hanno stretto un legame speciale e ora è il momento di capire qualche particolare in più legato al misterioso personaggio. Non a caso, la prima stagione si è chiusa col viaggio dei due alla ricerca della famiglia di origine del piccolo.

Un altro mistero è legato a Moff Gideon che non solo è ancora vivo, ma nell’ultimo episodio è apparso con una strana spada laser con una lama nera. Nei nuovi episodi capiremo meglio qual è l’origine e il significato per l’arma e perché è così importante per i Mandaloriani. Infine, nella seconda stagione assisteremo al ritorno dell’iconico personaggio dell’Universo Star Wars, Boba Fett, il più famoso guerriero di tutti i tempi.

Insomma, ci sono davvero tante novità in ballo. Non rimane che attendere il 30 ottobre 2020 per capire meglio il ruolo dei personaggi e l’evoluzione della trama. Nel frattempo è possibile guardare la prima stagione di The Mandalorian connettendosi alla piattaforma Disney +.