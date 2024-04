The Night Manager, lo spy thriller britannico raddoppia

La prima stagione della serie tv è andata in onda otto anni fa e solo adesso è stato annunciato il rinnovo per una seconda e una terza stagione

Fonte foto: AMC/X

Otto anni dopo la prima messa in onda, ad aprile 2024 Prime Video ha annunciato il ritorno della pluripremiata serie tv The Night Manager non per una, ma per due stagioni. Lo spy thriller britannico-statunitense, ideato e scritto da David Farr e basato sul romanzo del 1993 "Il direttore di notte" di John Le Carré, è andato in onda originariamente nel 2016 nel Regno Unito su BBC One e in Italia su Sky Atlantic, e un anno dopo anche su Rai 3. La seconda e la terza stagione saranno co-prodotte da BBC e Prime Video.

Cos’è The Night Manager e di cosa parla

Nella prima stagione di The Night Manager il protagonista Jonathan Pine, un ex soldato britannico diventato responsabile della sicurezza in hotel di lusso, viene coinvolto in un pericoloso gioco di spionaggio e inganni quando incontra Richard Roper, uno spietato trafficante d’armi.

Dopo aver ottenuto alcune importanti informazioni sulle attività illecite di Roper, Pine collabora con l’intelligence britannica e si infiltra nel mondo criminale di Roper per sabotare le sue operazioni. A complicare le cose c’è però il fatto che Pine si innamora della fidanzata di Roper, Jed.

Composta da sei puntate e diretta da Susanne Bier, la prima stagione di The Night Manager include nel cast Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman, David Harewood, Tom Hollander ed Elizabeth Debicki. Il primo ciclo di episodi è stato accolto positivamente da pubblico e critica, ottenendo anche varie candidature e premi.

Cosa sappiamo del ritorno di The Night Manager

Stando ai dettagli fino ad ora diffusi, la seconda stagione di The Night Manager riprenderà circa otto anni dopo gli eventi raccontati nel primo ciclo di episodi. David Farr, ideatore della serie tv, firmerà ancora una volta la sceneggiatura. Georgi Banks-Davies sarà la regista.

Tom Hiddleston riprenderà il ruolo del protagonista anche nelle prossime stagioni. «La prima stagione di The Night Manager è stata uno dei progetti più appaganti dal punto di vista creativo a cui abbia mai lavorato», ha dichiarato l’attore. «La profondità e la complessità di Jonathan Pine erano, e rimangono, una prospettiva elettrizzante». Hugh Laurie, che nella prima stagione interpretava il trafficante Richard Roper, sarà produttore esecutivo della stagione 2, ma non è chiaro se tornerà sul set anche come interprete.

Al momento non ci sono altre informazioni confermate sulla trama e sul cast di The Night Manager stagione 2 o stagione 3. Le riprese della seconda stagione però dovrebbero iniziare entro la fine del 2024, dunque è possibile che le nuove puntate escano in streaming su Prime Video già nella seconda metà del 2025. Su questo punto, però, non ci sono ancora notizie certe.