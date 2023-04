The Sandman 2, a che punto siamo?

A che punto è la produzione della seconda stagione di The Sandman? A dare aggiornamenti in questo senso è stato di recente Neil Gaiman, che è anche l’autore del fumetto dal quale è tratta la serie Netflix (la prima stagione è già disponibile sulla piattaforma di streaming). La storia ha per protagonista Morfeo, sovrano del regno dei sogni e uno degli Eterni, interpretato da Tom Sturridge, che dopo aver trascorso un lungo periodo in prigionia cerca di rimediare agli errori commessi durante la sua assenza.

Quando esce The Sandman 2

È ancora presto per conoscere la data di uscita di The Sandman 2 su Netflix. Sappiamo, però, che la lavorazione della seconda stagione sta per entrare nel vivo (per comodità viene definita seconda stagione, ma Netflix ha già fatto sapere che preferisce parlare di «una continuazione del mondo di The Sandman» e non di una stagione 2). Rispondendo a un fan sulla sua pagina Tumblr, Neil Gaiman ha detto che gli script della seconda stagione sono pronti, che i set sono in fase di progettazione e che al momento si sta procedendo con i casting per il primo episodio (ci saranno evidentemente delle new entry nel cast).

Le novità di The Sandman 2

Il rinnovo della seconda stagione di The Sandman da parte di Netflix non è stato immediato e, anzi, era stato anticipato da un messaggio di Gaiman che invitava i fan a guardare e a far guardare la serie, così da raggiungere visualizzazioni significative che potessero giustificare il rinnovo di uno show complesso e costoso.

Il rinnovo è infine arrivato, comunque. In un’intervista a Variety il capo dei progetti tv di Netflix Peter Friedlander ha spiegato l’attesa con la necessità di un "allineamento creativo": «Volevamo passare del tempo con lo showrunner Allan Heinberg e con Neil Gaiman, e parlare e riflettere su quale dovrebbe essere l’approccio (…) Sono davvero eccitato per quello che abbiamo in serbo e abbiamo preso alcune decisioni grandiose sulla direzione da prendere. Si tratta semplicemente di rimanere sintonizzati e vedere. Come voi, sono un grande fan di Sandman e poter vedere ciò che fanno Neil e Allan è straordinario».

La produzione delle nuove puntate inizierà nell’autunno 2023. Una novità dei prossimi episodi è l’arrivo in scena di un nuovo Eterno mai mostrato fino a ora. «Ci sono cose in arrivo per voi nella seconda stagione», ha dichiarato Neil Gaiman in un videomessaggio trasmesso al CCXP durante il panel dedicato a The Sandman. «Abbiamo altri membri degli Eterni in arrivo, compreso il membro più giovane degli Eterni. Non ditelo a nessuno, ma è Delirio».

Il cast di The Sandman 2

Non è ancora noto chi interpreterà Delirio. Oltre a Tom Sturridge nei panni del protagonista, nel cast di The Sandman 2 ci sono Gwendoline Christie (che interpreta Lucifero), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess) e Asim Chaudry (Abele).

Tra gli interpreti figurano anche Sanjeev Bhaskar, Jenna Coleman, David Thewlis, Patton Oswalt, Stephen Fry, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, Joely Richardson, Kyo Ra, Razane Jammal, Sandra James Young.