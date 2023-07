The Sandman 2: ci saranno anche Thor e Loki?

Fonte foto: Netflix/Twitter

Sono iniziate le riprese della seconda stagione di The Sandman, la serie Netflix creata da Neil Gaiman, già autore dell’omonimo fumetto che ha ispirato la storia. La prima stagione è uscita sulla piattaforma di streaming nell’agosto 2022 e l’annuncio del rinnovo per la stagione 2 si è fatto attendere, ma è infine diventato ufficiale. La serie è stata l’ottava più vista su Netflix nel 2022 (tra quelle in lingua inglese), riscuotendo dunque un innegabile successo. Ora che gli attori e le attrici della serie sono finalmente tornati sul set, non mancano anticipazioni e ipotesi su cosa riserveranno i prossimi episodi.

The Sandman 2: anticipazioni

The Sandman ha per protagonista Morfeo o Sogno, sovrano del regno dei sogni e uno degli Eterni, che dopo aver trascorso un lungo periodo imprigionato riesce a liberarsi e torna nel suo regno per cercare di rimediare al degrado e agli errori causati dalla sua assenza, ma non prima di aver recuperato i suoi poteri ritrovando alcuni oggetti che gli erano stati rubati.

La prima stagione della serie ha già portato sul piccolo schermo alcuni degli altri Eterni, fratelli e sorelle di Morfeo, ma non tutti. Una novità già annunciata ufficialmente da qualche tempo è proprio il fatto che nella seconda stagione arriverà per la prima volta in scena Delirio. Lo aveva comunicato lo stesso Neil Gaiman in un videomessaggio trasmesso al CCXP. «Abbiamo altri membri degli Eterni in arrivo, compreso il membro più giovane degli Eterni. Non ditelo a nessuno, ma è Delirio», aveva detto.

Negli scorsi giorni, inoltre, sono state diffuse le prime foto dal set di The Sandman 2. Gli scatti mostrano Tom Sturridge, l’attore che interpreta il protagonista Morfeo, in compagnia di un nuovo personaggio completamente vestito di bianco. Secondo alcuni fan potrebbe trattarsi di Orfeo, personaggio che nei fumetti di Neil Gaiman (usciti tra il 1989 e il 1996) è figlio di Morfeo e Calliope. Orfeo viene citato nell’episodio speciale della prima stagione e di lui si dice che è morto in modo terribile.

Nei fumetti da cui è tratta la serie, però, tra i personaggi figurano a un certo punto anche gli dèi norreni Thor, Odino e Loki, ed è soprattutto quest’ultimo a giocare un ruolo chiave nella trama. Alcuni fan ipotizzano quindi che vedremo presto anche queste divinità nordiche negli episodi della serie Netflix. Sul punto non ci sono al momento conferme ufficiali. Non è nota nemmeno la data di uscita.

Il cast di The Sandman

Il cast di The Sandman, oltre a Tom Sturridge, include Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero, Charles Dance in quello di Roderick Burgess, Asim Chaudhry in quello di Abele e Sanjeev Bhaskar in quello di Caino. Ci sono inoltre Jenna Coleman (che interpreta Johanna Constantine), Joely Richardson (Ethel Cripps), David Thewlis (John Dee), Boyd Holbrook (Corinzio), Stephen Fry (Gilbert), Patton Oswalt (Matthew, la voce del corvo di Morfeo nella versione originale).