ThreadRobe: il guardaroba smart che riordina, stira e lava

In un mondo fatto di oggetti intelligenti l’umanità ha raggiunto il suo punto più alto con l’invenzione del guardaroba smart. Stiamo parlando di ThreadRobe un guardaroba gestibile tramite app che riordina i nostri capi, li lava, li stira e ci dà anche consigli durante lo shopping. Unica nota negativa il prezzo: circa 3mila euro.

Ripensiamo a tutte le azioni da svolgere per mantenere in ordine il nostro guardaroba. Bisogna fare la lavatrice. Poi stirare gli indumenti. Piegarli e curare i mobili per evitare odori di muffa e umidità. Per non parlare poi di quel paio di jeans che abbiamo comprato ma che non mettiamo mai perché è finito sotto a tutti gli altri e non ci ricordiamo nemmeno di averlo. Tutto questo non capiterà più grazie a ThreadRobe. Si tratta di un armadio intelligente, dotato di cestello per lavare e stirare a vapore gli indumenti. Ovviamente potrà essere gestito interamente dal nostro smartphone grazie all’app creata ad hoc.

Come funziona

(Tratto da YouTube)

Usare questo guardaroba smart è molto semplice. Basta registrare al suo interno i nostri vestiti, che riconoscerà grazie alla targhetta RFID che applicheremo su ogni abito. Non c’è bisogno di piegare gli indumenti, basta buttare tutti i capi nel cestello, poi sarà il braccio meccanico a riordinarli per noi. L’app ci informerà quando il processo sarà finito grazie alle notifiche. Il guardaroba ci suggerirà anche quando lavare un capo o quando stirarlo. Anche lì nessun problema, basta accettare il suggerimento tramite comando dallo smartphone, poi ci pensa lui. Per prendere un indumento dal guardaroba basta sceglierlo sull’app. ThreadRobe lo prenderà, lo profumerà, e poi lo rilascerà nel cestello. Può gestire dai 100 ai 200 indumenti.

Consigli per gli acquisti

L’app ThreadRobe sarà molto utile anche durante lo shopping. Registra ogni nostro capo e ci fornirà dei suggerimenti d’acquisto in base a taglie e colori. Unica nota negativa: il guardaroba non può gestire accessori, scarpe e cinture. Però l’app può registrarli. In modo da fare una panoramica completa di tutti i nostri vestiti e dei nostri accessori. Come abbiamo detto per portare a casa ThreadRobe vi serviranno almeno 3mila euro, per la versione più piccola. Mentre per l’armadio più grande il prezzo sale fino a sfiorare i 4mila euro.

