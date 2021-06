TicWatch E3: lo smartwatch premium sotto i 200 euro

Era tra i dispositivi più attesi delle ultime settimane, uno degli smartwatch più chiacchierati tra i leaker di mezzo mondo, e adesso è arrivato: si chiama TicWatch E3 e lo produce Mobvoi, azienda fondata nel 2012 dall’ex ingegnere cinese di Google Zhifei Li.

La particolarità di questo orologio smart è di integrare il chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100, ultima tra le proposte del colosso americano per il mercato dei dispositivi indossabili come gli smartwatch. Altra particolarità è il sistema operativo: Wear OS di Google, che offre maggiore scelta di app rispetto ad un sistema operativo proprietario. Ma le app integrate sono già di livello molto alto, ed è la terza peculiarità di questo prodotto, e offrono (insieme ai sensori presenti nell’orologio) funzioni dedicate al monitoraggio dello sport e della salute con opzioni e precisione che, sul mercato degli smartwatch, al momento offrono forse solo Apple e Samsung. A queste tre peculiarità va aggiunta la quarta, che rende il TicWatch E3 molto appetibile: un prezzo al di sotto della famigerata soglia psicologica dei 200 euro.

TicWatch E3: caratteristiche tecniche

TicWatch E3 è uno smartphone che, per forma e design, è indicato sia per gli uomini che per le donne. Il quadrante ha le dimensioni di 44x47x12,6 millimetri, con schermo da 1,3 pollici.

E’ dotato di 1 GB di RAM e ben 8 GB di memoria di archiviazione per la musica, ha le connessioni Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5 e, soprattutto, ha il GPS integrato quindi può essere usato per monitorare sport come la corsa o il ciclismo senza doversi portare dietro uno smartphone di appoggio.

A proposito di sport: essendo certificato IP68 può essere usato anche per fare nuoto, perché è completamente impermeabile.

I sensori di questo smartwatch sono veramente completi: accelerometro, giroscopio, sensore di frequenza cardiaca HD PPG, sensore SpO2 per la saturazione di ossigeno nel sangue, sensore di contatto con il corpo a bassa latenza.

Il sistema operativo Wear OS lo rende pienamente compatibile con i comandi vocali di Google Assistant, tramite i quali è possibile usare il TicWatch E3 anche per controllare i dispositivi smart di casa, mentre il chip NFC permette di usarlo per fare pagamenti contactless con Google Pay.

TicWatch E3 può monitorare, oltre agli sport, anche la qualità del sonno e la salute dell’utente. Grazie all’app Mobvoi è possibile avere statistiche accurate dei parametri rilevati nel tempo ed è persino possibile fare meditazione Zen, settore nel quale si sta buttando anche Apple.

TicWatch E3: quanto costa

Tutte queste caratteristiche tecniche vanno combinate con un peso di soli 32 grammi (cinturino escluso) e fanno capire al volo che il TicWatch E3 è stato costruito con materiali di buona qualità.

Non è quindi uno smartwatch economico, ma per fortuna Mobvoi è riuscita a mantenere un prezzo ragionevole: 199 euro su Amazon. Chi sta cercando uno smartwatch di buona qualità e con le ultime tecnologie disponibili per lo sport, e non solo, farebbe quindi bene a prenderlo in considerazione.

Mobvoi TicWatch E3 – Smartphone con GPS – 1/8 GB