TicWatch Pro S in offerta al minimo storico: prezzo imperdibile

Queste mese di ottobre si sta chiudendo con delle ottime offerte che riguardano molti dispositivi tecnologici. In questi giorni vi abbiamo parlato delle promo disponibili su dispositivi top come il Garmin Fenix 6X, oppure lo smart TV Samsung da 50" con schermo 4K. Oggi vogliamo sorprendervi con un altro ottimo dispositivo, il TicWatch Pro S nella versione aggiornata e lanciata da poco sul mercato. E che troviamo già in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 38% che fa scendere il prezzo sotto i 100€. Un ottimo prezzo per un orologio che, come vedremo a breve, non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più quotati. E che si contraddistingue per delle caratteristiche uniche.

La più particolare è sicuramente la presenza di un doppio schermo. Soluzione adottata da TicWatch su diversi modelli e che ha dato i suoi frutti, soprattutto per quanto riguarda l’ottimizzazione dei consumi. In questo modo la batteria può durare fino a un massimo di 20 giorni. Non mancano i sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e anche l’attività fisica. Un orologio completo e che si rivela molto utile nella vita di tutti i giorni. E che a questo prezzo è veramente irresistibile.

TicWatch Pro S: le funzionalità e le caratteristiche

Il TicWatch Pro S è la nuova versione di uno degli smartwatch di punta dell’azienda cinese. E rispetto al modello precedente ci sono delle novità molto interessanti, come una RAM potenziata e una maggiore resistenza agli urti, anche grazie all’utilizzo di materiali premium.

Una delle caratteristiche che contraddistinguono lo smartwatch di TicWatch da quelli della concorrenza è la tecnologia Layered Display. Di che cosa si tratta? L’orologio ha due schermi: uno LCS e uno AMOLED. Questa scelta, che troviamo anche su altri smartwatch sempre di TicWatch, permette di ottimizzare la durata della batteria. Impostando la modalità intelligente si utilizza lo schermo AMOLED a colori e la batteria dura tra i 2 e i 5 giorni, mentre utilizzando la modalità essenziale si attiva il display LCD e la durata supera anche i 20 giorni. La differenza tra i due display sono le funzionalità che si hanno a disposizione. Presenti anche più di 200 quadranti per personalizzare l’orologio in base all’utilizzo alla situazione.

Altro aspetto molto interessante dell’orologio sono i materiali utilizzati per realizzare il quadrante. Infatti, il wearable è super resistente e ha superato anche gli standard militari USA. Questo vuol dire che è in grado di resistere agli urti, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile.

Non mancano le funzionalità che contraddistinguono uno smartwatch da un normale orologio analogico. Ci riferiamo ai sensori che monitorano l’attività fisica e la salute. Il battito cardiaco è monitorato ventiquattro ore su ventiquattro e c’è anche il monitoraggio del sonno. Per quanto riguarda l’attività fisica, troviamo tutti gli sport principali, tra cui il nuoto. Lo smartwatch, oltre a raccogliere dati sulle caratteristiche principali come la velocità e la distanza, è in grado di fornire dati su indici avanzati come il VO2 Max, molto importante per chi fa attività fisica a livello agonistico.

A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google, una garanzia per quanto riguarda gli smartwatch. Abbiamo a disposizione la suite delle app Google, tra cui Google Maps e Google Fit. E con Google Pay è anche possibile pagare la spesa direttamente tramite l’orologio attivando la tecnologia NFC.

TicWatch Pro S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta il TicWatch Pro S a un prezzo veramente speciale: solo 93,49€. Si tratta di un super sconto: si risparmia ben il 38% rispetto a quello di listino. Per la prima volta scende sotto la soglia dei 100€ ed è anche minimo storico. Per chi non vuole spendere delle cifre folli per uno smartphone, si tratta veramente di un’ottima offerta da cogliere al volo. La spedizione è curata direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

