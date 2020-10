Tiscali: problemi alla rete Internet, cosa sta succedendo

Problemi alla connessione Internet su rete fissa di Tiscali a partire da questa notte: diversi utenti hanno segnalato, e continuano a segnalare, l’impossibilità di connettersi o forti rallentamenti. In alcuni casi si segnalano anche problemi alle linee telefoniche e al VoIP. Alcuni utenti segnalano problemi anche alle connessioni in fibra ottica FTTH.

Sebbene i primi disservizi risalgano alla notte, la maggior parte dei clienti ha scoperto i problemi solo al risveglio, in mattinata. I guasti sembrerebbero poi riguardare gli utenti di diverse zone d’Italia, sia al nord che al sud, con maggiori segnalazioni provenienti come al solito dalle grandi città come Roma, Milano, Torino e Bologna. I clienti stanno quindi contattando il servizio assistenza di Tiscali, tramite l’app MyTiscali, il numero WhatsApp 3701010130 o il numero verde 130. La presenza social dell’operatore, infatti, è molto blanda e frammentata e i vari canali non sono aggiornati regolarmente.

Tiscali Down: le zone più colpite

Il maggior numero di segnalazioni, raccolte come al solito da siti quali DownDetector e Fing, oltre che dalle città già citate proviene da Verona, Monza, dalla cintura Milanese

Non manca chi, su Twitter, fa notare che in un periodo come quello che stiamo vivendo un down alla rete di un operatore vuol dire non poter lavorare in smart working.

Tiscali Down: disservizio finito?

Secondo un tweet del servizio online Fing Internet Alert i problemi alla rete Internet di Tiscali sono iniziati all’1:05 di questa notte e sono stati risolti dopo 7 ore. Tuttavia, proprio in risposta a tale tweet, alcuni utenti stanno comunicando che il problema è ancora in corso e non è affatto superato.