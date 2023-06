Trama e cast di I'm a Virgo

Cosa succede quando un ragazzo alto quattro metri decide di uscire dall’ombra e di iniziare a vivere la sua vita in mezzo agli altri? È una premessa decisamente originale quella di I’m a Virgo, una nuova serie dark comedy in arrivo su Prime Video fra qualche giorno. La serie è creata, scritta e diretta da Boots Riley, regista emergente che in passato ha già messo la firma su Sorry to Bother You e che in questo caso è anche produttore esecutivo.

Di cosa parla I’m a Virgo

Il protagonista della serie I’m a Virgo è Cootie, un giovane uomo nero di Oakland, California. Fin dalla nascita Cootie è evidentemente fuori misura: ha le dimensioni di un gigante. La famiglia decide dunque di tenerlo nascosto in casa, per proteggerlo, impedendogli di uscire. Cootie cresce tra fumetti e programmi tv, ma quando è ormai diventato un giovane uomo decide di scappare di casa per assaporare la bellezza della vita che fino a quel momento aveva solo immaginato spiandola dalle finestre di casa.

La vita nel "mondo vero" non è facile per Cootie. «Sei un uomo nero alto tredici piedi (circa quattro metri, ndr). Hanno paura di te», gli viene detto a un certo punto quando entra per la prima volta in un fast food, lasciando evidentemente scioccati tutti gli avventori.

Ma non si tratta solo di questo. Il padre Martisse mette in guardia il figlio dicendogli che ci saranno persone che cercheranno di usarlo a proprio vantaggio e che poi proveranno a sbarazzarsi di lui. Il monito non frena Cootie che, tra situazioni imbarazzanti e ostacoli di varia natura, stringe nuove amicizie e incontra anche l’amore.

Il cast di I’m a Virgo

Il protagonista di I’m a Virgo è interpretato dall’attore già vincitore dell’Emmy Jharrel Jerome (noto anche per When They See Us e Moonlight). Walton Goggins (visto in The Hateful Eight e The Righteous Gemstones) interpreta invece The Hero, un vero supereroe che il protagonista riuscirà, con immensa gioia, a incontrare. Nel cast della serie ci sono anche Mike Epps (che interpreta il padre di Cootie), Brett Gray, Kara Young, Allius Barnes, Olivia Washington e Carmen Ejogo.

Co-prodotta da Amazon Studios e Media Res Studio, la serie vede come co-showrunner Boots Riley e Tze Chun. Gli altri executive producers sono Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res Studio, Jharrel Jerome e Rebecca Rivo.

Quando esce I’m a Virgo

I’m a Virgo sarà disponibile su Prime Video dal 23 giugno. La serie è composta da sette episodi e ha come colonna sonora le musiche originali del duo art-pop Tune-Yards.