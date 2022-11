Tre nuovi film romantici da vedere su Netflix

Una storia d’amore ben raccontata ha un potere quasi terapeutico: risolleva una giornata storta, scalda il cuore, ci fa sognare a occhi aperti e riaccende la fiducia nel mondo (e, perché no, magari anche la voglia di innamorarsi). Per chi desidera immergersi in queste sensazioni, ci sono tre titoli da guardare in streaming. Si tratta di tre nuovi film romantici usciti su Netflix nelle scorse settimane che porteranno gli spettatori alla scoperta di tenere amicizie, passioni travolgenti e relazioni durature che resistono all’urto del tempo.

Natale con te

Non è ancora dicembre, è vero, ma l’atmosfera natalizia è già qui. In questo film, una commedia romantica tenere a avvolgete uscita su Netflix il 17 novembre, la protagonista è la pop star Angelina che, preda di un esaurimento dovuto al troppo lavoro, fugge per realizzare il desiderio di una giovane fan di una piccola cittadina dello stato di New York.

Lontana dal palcoscenico e dai paparazzi, la pop star troverà l’ispirazione per dare nuovo slancio alla sua carriera e anche la possibilità di un amore vero. Il cast include Aimee Garcia, Deja Monique Cruz e Freddie Prinze Jr. Il film dura un’ora e mezza.

Il diario segreto di Noel

Amore, famiglia e perdono si intrecciano in questo film di un’ora e quaranta, disponibile su Netflix dal 24 novembre. Nella trama, l’autore di bestseller Jake Turner (interpretato da Justin Hartley, già tra i protagonisti di This Is Us) torna a casa per Natale per liquidare le proprietà della madre morta di recente, che non vedeva da molto tempo.

Mentre svuota la sua casa di infanzia dalle cose della mamma, Jake scopre un diario segreto che potrebbe contenere i segreti del suo passato. Non solo: tra le pagine si cela una traccia che unisce la strada di Jake a quella di Rachel (interpretata da Barrett Doss), una misteriosa giovane insieme alla quale il protagonista scoprirà un futuro del tutto inaspettato. Il film, in cui recita anche Essence Atkins, è tratto dal bestseller di Richard Paul Evans.

Rimani

Commovente e romantico, questo film turco (che si trova anche con il titolo Don’t Leave) è uscito a inizio novembre su Netflix, dura poco meno di due ore ed è indicato per un pubblico con più di 16 anni. Il protagonista è Semih, che viene lasciato improvvisamente dalla fidanzata. L’uomo non sa spiegarsi il perché ed è in cerca di risposte su quanto accaduto, ma dovrà presto confrontarsi su molte cose che ha troppo a lungo ignorato. Nel cast ci sono Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz e Ceyda Düvenci.