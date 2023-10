Tutta la luce che non vediamo: data di uscita e curiosità

Fonte foto: Atsushi Nishijima/Netflix

Tutta la luce che non vediamo, rivoluzionaria miniserie in quattro episodi ambientata nella Francia occupata dai nazisti, sta per arrivare in streaming su Netflix. Prima, però, ci saranno due presentazioni in anteprima per avere un assaggio della storia. La prima è in programma il 30 ottobre in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma, con una proiezione del primo episodio fruibile anche da persone con disabilità sensoriali, e la seconda il 1° novembre a Lucca Comics & Games. In vista di questo doppio appuntamento e della successiva uscita ufficiale sulla piattaforma di streaming, ecco tutte le cose da sapere.

Tutta la luce che non vediamo: anticipazioni

La miniserie Tutta la luce che non vediamo è tratta dall’omonimo romanzo best seller di Anthony Doerr, vincitore del Premio Pulitzer. Doerr è uno scrittore statunitense e Tutta la luce che non vediamo, pubblicato nel 2014, è il suo secondo romanzo. Il titolo originale è All the Light We Cannot See.

Diretta da Shawn Levy e scritta da Steven Knight, la serie ha per protagonista Marie-Laure LeBlanc, una ragazza francese cieca che insieme al padre, Daniel LeBlanc, fugge dalla Parigi occupata dai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. I due hanno con sé un diamante leggendario che intendono portare via dalla città per evitare che finisca nelle mani dei nazisti.

Braccati da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per interesse personale, Marie-Laure e Daniel trovano rifugio a St. Malo. In questa cittadina sul mare Marie-Laure incontra Werner, un adolescente brillante. I due potrebbero essere anime gemelle, ma il destino è cinico: Werner viene arruolato dal regime di Hitler e il suo compito è rintracciare le trasmissioni illegali, di cui tra l’altro si occupa clandestinamente lo zio della protagonista. Eppure, i legami tra le persone possono resistere a qualunque cosa e diventare fari capaci di illuminare anche le vite più buie.

Le attrici esordienti del cast

Il cast di Tutta la luce che non vediamo è particolarmente interessante. Marie-Laure è infatti interpretata, nelle diverse fasi della sua vita, dalle attrici esordienti Aria Mia Loberti (scoperta dal regista e produttore Levy in un casting globale a cui hanno partecipato attrici cieche e ipovedenti) e Nell Sutton.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Louis Hofmann (che veste i panni di Werner), Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Lars Eidinger (Von Rumpel), Hugh Laurie (zio Etienne) e Marion Bailey (Madame Manec).

La miniserie è prodotta da Shawn Levy, Dan Levine e Josh Barry per 21 Laps Entertainment, la casa di produzione che ha già messo la firma su Stranger Things, di cui si attende tra l’altro la stagione finale su Netflix. Alla miniserie ha lavorato anche Joe Strechay in veste di produttore associato e di consulente per la cecità e l’accessibilità.

Tutta la luce che non vediamo in streaming

Quando esce la miniserie Tutta la luce che non vediamo? Le quattro puntate saranno disponibili su Netflix dal 2 novembre 2023.