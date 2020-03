Tutti chiusi in casa: i prodotti più acquistati online

17 Marzo 2020 - La quarantena ha costretto gli italiani a rimanere a casa per settimane. Qui, oltre a relax, ricette e smart working, ci si dedica anche allo shopping online. Gli e-commerce infatti non chiudono e anzi incrementano le offerte, molte di queste pensate appositamente per soddisfare le esigenze di questo periodo.

Per esempio, aumenta la vendita di dispositivi elettronici, come le stampanti per l’autocertificazione o i tablet per consentire ai ragazzi di seguire le lezioni online. Allo stesso, sono molti coloro che acquistano i prodotti per dedicarsi al giardinaggio o per prendersi cura anche a casa del proprio cane o gatto. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Ecco quali sono i prodotti più acquistati su Amazon e perché risultano particolarmente utili a chi deve rimanere a casa.

Stampanti più vendute online

La prima categoria di prodotti in auge durante la quarantena italiana è quella delle stampanti, utili per preparare a casa l’autocertificazione per gli spostamenti. Tra i modelli più acquistati online spicca la HP DeskJet 3760 T8X19B Stampante Multifunzione a Getto di Inchiostro che funziona anche come scanner e fotocopiatrice. Grazie alle sue dimensioni compatte, è ottima per un utilizzo casalingo. Inoltre, si può connettere alla rete Wi-Fi e quindi permette di stampare i documenti anche da smartphone senza l’utilizzo di cavi. Può essere connessa con l’app HP Smart e offrire così ulteriori vantaggi: per esempio, se la cartuccia si sta per esaurire, viene ordinata online e arriva subito a casa.

Un altro strumento che ha riscosso molto successo in questo periodo è la Epson Expression Home XP-4100 Stampante 3-in-1. Anche questa è perfetta per utilizzo domestico e integra tre funzioni in uno spazio compatto: scanner, stampa e fotocopie fronte-retro. Grazie all’app iPrint di Epson è possibile stampare direttamente da un dispositivo mobile. Nella top 3 delle stampanti più comprate online appare anche Brother MFCL2710DW Stampante Multifunzione Laser 4 in 1 Monocromatica, che è una soluzione più professionale delle precedenti, quindi ideale a chi lavora in smart working da casa e ha bisogno di grandi formati, oltre ad una migliore qualità dei documenti. Oltre alle tre funzioni precedenti, ha anche il fax e possiede un’autonomia maggiore.

Salute e cura della persona: i prodotti più acquistati

In questo periodo, Amazon e altri negozi online hanno registrato un’impennata di vendite per quanto riguarda prodotti legati alla salute e al benessere. Tra i più quotati spiccano le mascherine protettive, da usare per prevenire il contagio quando si esce di casa per motivi di reale necessità. A tal proposito, il prodotto più venuto è il set 20 X Mascarillas Antipolvere con Valvola, EN 149 FFP2. Proteggono le vie respiratorie da polvere, pittura, foratura e riescono a bloccare particelle fino a 0.3 Micron. Insieme alle FFP3 sarebbero le uniche a proteggere dal virus.

Il secondo dispositivo più acquistato è il Pulox PO-100 Pulsossimetro con display a LED. È uno strumento utile per monitorare la saturazione di ossigeno nell’emoglobina e la frequenza cardiaca. Questo strumento ha un display led luminoso che permette di leggere più facilmente i valori. Il terzo prodotto è la Regina di Cuori carta cucina. Gli italiani, evidentemente, hanno il timore di restare senza carta cucina e hanno fatto incetta della confezione da 30 rotoli della carta assorbente regina. Ogni rotolo conta 50 fogli, per un totale di ben 1.500 fogli. A sufficienza per resistere almeno tre o quattro settimane.

Articoli di Bellezza più acquistati online

La quarantena è anche un’occasione per prenderci cura di noi stessi, attraverso cosmetici di alta qualità. Ecco quindi che in questo periodo anche i prodotti di bellezza hanno registrato un aumento delle vendite. L’articolo più venduto su Amazon è il Siero viso all’acido ialuronico di Satin Naturel. Si tratta di un tonico viso 100% biologico e vegano proposto in una confezione da 100 ml. Grazie all’uso dell’acido ialuronico riesce a idratare il viso e allo stesso tempo riduce rughe e altri segni del tempo, donando alla pelle un aspetto sano e giovane.

Un altro articolo che in questo periodo è stato al centro dell’attenzione è sicuramente il gel igienizzante per mani a base di alcol e senza risciacquo. Può essere portato a spasso quando, in mancanza di sapone e acqua, è impossibile lavarsi le mani e quindi bloccare eventuali attacchi virali. L’igienizzazione mani infatti è uno degli strumenti più efficaci per prevenire il Coronavirus. E per rimanere in tema, non può mancare nel carrello online degli italiani un altro prodotto fondamentale in questo periodo: il sapone liquido per le mani. Tra le soluzioni più acquistate online spicca il sapone Palmolive 300 ml + 300 ml che sicuramente spicca per convenienza e qualità.

Giochi di società: cosa comprano gli italiani?

Si sa, la quarantena a lungo andare può diventare estremamente noiosa, anche se si trascorre in famiglia o con i propri coinquilini. Per movimentare le giornate, i cittadini italiani hanno riscoperto i giochi di società. Il più venduto è Uno, il gioco di carte probabilmente più famoso tra i giovani. Chi non ha mai giocato una partita? Bene, per chi si fosse perso questa occasione, la quarantena è il momento per recuperare. Allo stesso tempo, si riscoprono gli intrattenimenti più classici. Infatti, le carte da ramino ritornano in auge. Sono adatte anche ad altri giochi, da pinella a poker, e per questo motivo tante persone le aggiungono al carrello online.

Volano poi le vendite del Taboo e del Monopoly. Il primo si basa sul far indovinare ai compagni di squadra la parola segreta senza però pronunciare quelle correlate, segnalate nella tessera. Il secondo invece è uno dei giochi più famosi del mondo, e consiste nel riuscire ad acquistare tutti i possedimenti, da hotel a case ad altri edifici.

Accessori elettronica

Stare a casa significa anche trascorrere ore sul divano a guardare la tv, giocare ai videogames e, in tanti casi, eseguire le proprie attività lavorative in smart working. Quali sono gli accessori di elettronica che hanno conquistato gli italiani nelle prime settimane di quarantena? Il prodotto più venduto è il Cavo HDMI AmazonBasics, che è molto utile per chi non ha una smart tv. Infatti, può essere connesso ad un pc e permette di trasferire il contenuto sul grande schermo. Per esempio, permette di avviare Netflix dal computer e poi vedere le immagini sulla televisione e godersi una serie tv sul divano.

Il secondo accessorio che ha registrato un discreto successo è il Mouse USB AmazonBasics. Molti non sono più abituati ad avere a casa un semplice mouse, perché magari ormai utilizzano altri strumenti come smarpthone o tablet. In questo periodo però, per lezioni scolastiche online o videoconferenze da pc, avere un mouse può tornare utile e quello di AmazonBasics è una soluzione adatta a chi non ha enormi esigenze. L’ultimo articolo della categoria è rappresentato dalle batterie alcaline AA in confezione da 48 pezzi. Ebbene sì, tra telecomandi, joystick e altri dispositivi, le classiche pile fanno in fretta a consumarsi.

Portatili e tablet: quali sono i più venduti online

La quarantena ha provocato la chiusura di uffici, università e scuole, ma non ha certo fermato la loro attività. Le persone continuano a lavorare e studiare anche a casa durante l’emergenza. Sono tanti coloro che per seguire al meglio una lezione online o svolgere altri compiti dentro le quattro mura, acquistano tablet e computer. Quali sono i più acquistati? Per la categoria tablet si afferma ancora una volta il brand Huawei, che offre ottime soluzioni a prezzi accessibili.

I tablet più acquistati sono il Huawei T5 Mediapad e il Huawei T3 Mediapad. Il primo è caratterizzato da un display 10.1” 1080p full HD. Il processore Octa-core ha una frequenza massima di 2,36ghz assicura altissime prestazioni e permette di usare serenamente più app contemporaneamente. Ha anche un kids corner con tante funzioni pensate per proteggere e divertire i più piccoli.

Il Huawei T3 Mediapad è la versione di fascia più bassa. Caratterizzato da un display da 9.6” (1280 x 800), corpo in alluminio anodizzato di derivazione spaziale. Il processore Quad-core (1.4G Hz) assicura buone prestazioni. Entrambi sono validi per l’uso casalingo, per seguire lezioni online o guardare serie e film in streaming, l’ultimo però ha delle specifiche tecniche più basse rispetto al primo, quindi è meno indicato per gli usi professionali.

Sul fronte dei laptop, invece, uno dei più venduti in assoluto è l’ASUS X507, un computer di fascia medio-bassa, ma con caratteristiche adatte alla navigazione casalinga. Il disco SSD e i 4 gigabyte di RAM, infatti, consentono di controllare social e posta e restare aggiornati sulle ultime novità dal mondo senza troppo problemi. Il tutto a un prezzo sotto i 300 euro ad un display ampio e affidabile che consente di godersi contenuti in streaming di alta qualità.

Prodotti per Cani e gatti

Durante la quarantena non si condivide lo stesso tetto solo con la propria famiglia e i coinquilini, ma ci sono anche gli animali domestici che ogni giorno hanno bisogno delle nostre attenzioni e cure. Tra i prodotti più acquistati di questo reparto, spicca il Collare Seresto per Cani di Media/Grande dimensione. È un ottimo dispositivo per allontanare pulci, zecche e altri insetti dalla cute del cane. Infatti, non dimentichiamo che è sta arrivando la primavera e aumentano i rischi soprattutto durante le passeggiate in campagna.

Spesso però le persone hanno timore di portare fuori il cane oppure riducono al minimo le uscite, ed ecco che in questo caso si armano di appositi prodotti: tra i più apprezzati ci sono i Tappetini igienici assorbenti AmazonBasics. Una confezione contiene 100 pezzi da 56 x 56 cm e permette di far fare i bisogni al cane dentro casa senza il rischio che sporchi il pavimento. Infine, gli stessi bisogni per i felini sono espletati da Vitakraft – Lettiera per Gatti Magic Clean 15525, per 4 Settimane: questo prodotto neutralizza eventuali odori ed è caratterizzato da un’alta capacità di assorbimento. Inoltre, dura più a lungo rispetto alla classica sabbietta.

Prodotti Giardino e giardinaggio: i più acquistati online

L’ultima categoria che va in voga in questo periodo è quella dedicata al giardinaggio: non hai mai avuto tempo di curare il tuo giardino o la terrazza? Ora che si starà per più giorni dentro casa sarà più facile seguire questo hobby. Spesso il giardino o il balcone danno sulla strada, perciò sono tanti coloro che vogliono esprimere solidarietà e senso di unione esponendo la bandiera italiana, che è tra gli articoli più acquistati su Amazon.

Accanto a questa, un altro prodotto che in questo periodo va di moda è il Sementi Batlle – Prato rustico e decorativo, ovvero un composto di semi per far germogliare il prato verde in giardino. Sicuramente è un ottimo passatempo che permetterà di avere una distesa verde folta e sana per l’estate. L’ultimo articolo amato dai consumatori è TACKLIFE Tubo per irrigazione a goccia, flessibile della lunghezza di 15M, un sistema che consente di tenere fertile il giardino e permettere a piante e prato di crescere in modo costante e sano.