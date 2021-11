Tutti i film di Harry Potter disponibili in streaming a dicembre: ecco dove

Occhiale tondo e cicatrice a forma di saetta sulla fronte: il mago più famoso di tutti i tempi sta per tornare. Dal 1 dicembre 2021 tutti i film della saga cinematografica di Harry Potter, tratti dai celebri libri della scrittrice J.K. Rowling, saranno disponibili in streaming su Prime Video.

Il romanzo che ha dato inizio alla fortunata serie, Harry Potter e la pietra filosofale, fu pubblicato nel 1997. L’adattamento cinematografico uscì nelle sale nel 2001. A esattamente vent’anni di distanza dal lancio del primo film, le vicende ambientate nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts continuano ad appassionare gli spettatori: sia quelli di vecchia data, che ormai conoscono a memoria le avventure di Harry, Ron ed Hermione, sia quelli che si avvicinano per la prima volta a questo fantastico mondo. Tutti i film di Harry Potter sono visibili in streaming su Prime Video dal 1 dicembre.

Harry Potter e la pietra filosofale è il primo film della saga cinematografica dedicata al giovane mago, un ragazzo orfano cresciuto dagli zii che inizia a frequentare la scuola di magia di Hogwarts. Qui conosce Ron ed Hermione, con i quali condivide l’avventurosa ricerca della pietra filosofale.

Nel secondo film della saga, Harry Potter e la camera dei segreti, il giovane mago trova un misterioso diario, appartenuto a un ex studente, che si rivela collegato a una stanza nascosta nelle fondamenta di Hogwarts.

Il prigioniero che dà il nome al terzo film di Harry Potter, anch’esso disponibile in streaming su Prime Video, è Sirius Black. Harry vuole scoprire di più sul passato di Black e capisce di essere connesso a lui.

Il quarto film della saga racconta il leggendario Torneo Tremaghi che si svolge nella scuola. A sorpresa vi partecipa anche Harry, che sarà costretto a fronteggiare Lord Voldemort.

Nel quinto film, Harry Potter scopre di essere legato a Voldemort da una profezia. Tra attacchi dei Dissennatori, ribellioni interne a Hogwarts, incubi e la creazione dell’Ordine della Fenice, l’anno scolastico sarà più movimentato del solito.

Harry Potter entra in possesso di un misterioso libro e, insieme al preside Silente, cerca di capire come sconfiggere Lord Voldemort, che diventa sempre più forte. È questa la trama del sesto film della saga disponibile su Prime Video.

Il settimo capitolo della saga di Harry Potter è diviso in due parti. Nella prima, Harry, Ron ed Hermione hanno scoperto che gli oggetti magici chiamati Horcrux sono il segreto dell’immortalità di Voldemort e vanno alla loro ricerca.

Anche l’ottavo e ultimo film della saga di Harry Potter, come i precedenti, è disponibile su Prime Video dal 1 dicembre. Nel tentativo di distruggere Voldemort, tutti gli allievi e gli insegnanti di Hogwarts si riuniscono e combattono contro le forze oscure.

