Tutto su La vita che volevi: trama e cast della serie italiana

Fonte foto: Netflix/Camilla Cattabriga

È disponibile da oggi su Netflix la serie tv La vita che volevi, creata e diretta da Ivan Cotroneo e con Vittoria Schisano nel ruolo della protagonista Gloria. «Volevamo raccontare una donna AMAB (Assigned Male At Birth), una donna transgender lontana dagli stereotipi, vera, fatta di carne e di sangue, un personaggio pieno di sfumature e anche di contraddizioni», ha detto in una nota stampa Monica Rametta, che ha co-creato la serie e firmato la sceneggiatura insieme a Cotroneo.

Trailer e trama di La vita che volevi

In La vita che volevi, Gloria è una donna elegante e sicura di sé che vive a Lecce, lavora in una piccola agenzia turistica che lei stessa ha fondato e ha una relazione con Ernesto. Ha una vita felice, insomma, almeno fino a quando non viene sconvolta dall’arrivo in città di Marina, un’amica dei tempi dell’Università a Napoli, prima che la protagonista iniziasse il percorso di transizione.

Marina è con i figli Andrea e Arianna, avuti da due diverse relazioni, ed è incinta di un terzo, il cui padre è un giovane dal carattere focoso e forse pericoloso. Gloria preferirebbe non riallacciare i rapporti con Marina, che le ricorda una parte della sua vita che vorrebbe dimenticare. Ma, come scoprirà la protagonista, a volte fare i conti con il passato è un modo per aprirsi al futuro e per riscoprire la felicità e l’amore.

Il personaggio di Gloria, ha raccontato la co-creatrice e sceneggiatrice Monica Rametta, è il fulcro della serie: «Ce la siamo immaginata mentre camminava perfettamente a suo agio per le strade di Lecce dove nel presente viveva e lavorava, ormai donna matura e realizzata, o nel passato quando invece, più giovane, si divideva tra gli studi all’università di Napoli e le serate in discoteca, dove si esibiva in drag guadagnando soldi per portare a termine la sua transizione, ed essere finalmente anche fuori quella che fin da piccola sentiva e sapeva di essere dentro».

La serie, prosegue Rametta, parla di amicizia, di affetto e di famiglia, che per Gloria è sia quella di origine sia quella acquisita, anche suo malgrado: «Una famiglia che piomba all’improvviso come un uragano nella sua vita, stravolgendola. Il passato che torna e le presenta il conto rappresentato da un figlio nato non dal caso ma dall’amore. Questo è il tema che ci stava a cuore, che ci interessava esplorare. La possibilità inaspettata per Gloria, che ha faticato per arrivare ad essere quello che voleva, di mettersi nuovamente in gioco. La paura e lo spaesamento di trovarsi di fronte all’incredibile opportunità di poter essere madre, la straordinaria occasione di vivere una vita ancora diversa da quella voluta e mai nemmeno immaginata».

Il cast di La vita che volevi

Oltre alla già citata Vittoria Schisano, il cast di La vita che volevi include Giuseppe Zeno (nei panni di Sergio), Pina Turco (Marina), Alessio Lapice (Pietro), Nicola Bello (Andrea), Bianca Nappi, Francesco Pellegrino e Bellarch.

La vita che volevi in streaming

I sei episodi di La vita che volevi sono disponibili in streaming su Netflix da oggi, 29 maggio 2024.