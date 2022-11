Tutto sul thriller italiano con Alessandro Gassman

È un Alessandro Gassman inedito quello che gli spettatori potranno vedere tra pochi giorni in Il mio nome è Vendetta, in arrivo su Netflix. Il film, che dura un’ora e mezza, è un thriller drammatico carico di suspence e azione, scritto e diretto da Cosimo Gomez. La storia, che secondo alcuni richiama per certi versi la saga John Wick con Keanu Reeves, vede protagonista Gassman, appunto, mentre cerca di vendicare la sua famiglia. Ecco tutte le cose da sapere su questo nuovo titolo da vedere in streaming.

La trama del thriller con Alessandro Gassman

I protagonisti del film sono Santo, un ex sicario della criminalità organizzata, e sua figlia Sofia, un’adolescente campionessa di hockey. Santo ha vissuto per anni in una tranquilla cittadina del Trentino-Alto Adige con la famiglia, tenendo un basso profilo e rimanendo lontano dai guai, dal suo passato criminale e soprattutto dai suoi nemici. Un giorno però – disobbedendo al padre, ma inconsapevole delle possibili conseguenze del suo gesto – la figlia Sofia lo fotografa di nascosto e posta la foto su Instagram.

Tanto basta: non molto tempo dopo, seguendo questa traccia informatica, due criminali risalgono alla residenza di Santo, entrano in casa e uccidono la madre e lo zio di Sofia. Si tratta di un regolamento di conti aperto oltre vent’anni prima. L’omicidio è efferato e rivela a Sofia la verità sull’oscuro passato del padre, che era affiliato alla ‘ndrangheta. Non senza difficoltà e conflitto, la ragazza accetta questa rivelazione e l’eredità che comporta e decide di allearsi con il padre per cercare vendetta.

Il cast di Il mio nome è Vendetta

Prodotto da Colorado Film, il soggetto di Il mio nome è vendetta è firmato dal regista Cosimo Gomez (già noto per Brutti e cattivi e Io e Spotty) insieme a Sandrone Dazieri, Franco Fraternale e Fabio Guaglione.

Alessandro Gassmann è il protagonista del film, nei panni di Santo. Gassman ha vasta esperienza in cinema e tv: tra i numerosi altri, ha partecipato ai film Il bagno turco di Ferzan Özpetek (uscito nel 1997), Caos calmo di Antonello Grimaldi (2008), Ex di Fausto Brizzi (2009), Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese (2014), Una storia senza nome di Roberto Andò (2018) e Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani (2019). Oltre che attore, è anche regista.

La figlia Sofia è invece interpretata da Ginevra Francesconi, già vista nella fiction Buongiorno, mamma! Nel cast ci sono anche Remo Girone, Alessio Praticò, Francesco Villano, Marcello Mazzarella, Mauro Lamanna, Sinja Diecks e Luca Zamperoni.

Quando esce in streaming

Non manca molto all’uscita di Il mio nome è vendetta: il film sarà disponibile su Netflix dal 30 novembre 2022.