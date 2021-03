Twitter prepara il tasto Annulla, il futuro anche la modifica dei tweet

Twitter potrebbe essere pronta a lanciare il tasto Annulla. A mostrare l’attesissima feature è una breve animazione condivisa proprio sul social network dei cinguettii, mettendo in luce non solo il funzionamento ma anche l’aspetto grafico che potrebbe assumere se e quando diventerà parte integrante della piattaforma.

La clip, in formato gif, è stata pubblicata da Jane Manchun Wong, la app researcher che ha segnalando come Twitter fosse già al lavoro per implementare quello che a breve dovrebbe diventare il tasto "Annulla". Da sempre grande assente ingiustificato, così come la possibilità di modificare i tweet già pubblicati, il bottone potrebbe rientrare tra le novità sostanziali che la piattaforma sarebbe in procinto di rilasciare nei prossimi mesi. C’è dunque grande fermento nel quartier generale del social, visto che solo negli ultimi giorni si è parlato di contenuti a sottoscrizione e chat room audio in stile Clubhouse e un carrello in stile e-commerce.

Twitter, come funziona il tasto Annulla

Secondo quanto illustrato dal brevissimo video pubblicato dalla ricercatrice, il tasto Annulla consente di agire esclusivamente sui tweet appena pubblicati. La funzione è piuttosto intuitiva: subito dopo aver effettuato il click – o il tap in base al dispositivo – sul pulsante di invio, la piattaforma fornisce all’utente la possibilità di cancellare il contenuto per alcuni secondi.

Il tasto, realizzato nei colori tipici della piattaforma, appare come una progress bar, mostrando all’utente il tempo rimanente per compiere l’operazione. Trascorso il lasso temporale a disposizione, l’indicatore di progresso diventa inattivo e non è più possibile cancellare il contenuto in questa modalità ma esclusivamente attraverso quella già a disposizione, ovvero click/tap sui tre puntini e, successivamente, sulla voce Elimina.

La struttura della funzionalità non è del tutto ignota al popolo della rete. Infatti, anche Gmail offre questa tipologia di possibilità, ovvero l’annullamento dell’invio di una mail nei 5-30 secondi (in base alle impostazioni selezionate degli utenti) successivi al click sul pulsante invio.

Twitter, il tasto Annulla parte delle sottoscrizioni?

Della possibile introduzione del tasto Annulla su Twitter si era già parlato lo scorso anno. Infatti, la piattaforma stessa aveva paventato l’introduzione di tale opzione in un sondaggio indirizzato agli utenti, all’interno però delle bonus feature di un eventuale abbonamento.

E viste le voci sempre più forti sull’arrivo di Super Follows, ovvero l’iscrizione a pagamento ad alcuni profili per ricevere contenuti in esclusiva e acquistare badge per i creator più interessanti, diventa sempre più concreta la possibilità di veder spuntare a breve il bottone blu sulla piattaforma. Gratis o meno, però, è ancora tutto da scoprire.