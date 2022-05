UltraGear 48GQ900 è il nuovo monitor LG OLED da gaming

LG ha presentato un nuovo monitor da gaming di alta gamma: l’UltraGear 48GQ900 da 48 pollici OLED. Insieme a questo modello sono stati presentati anche l’UltraGear 32GQ950 (un LCD Nano IPS da 32 pollici 4K) e l’UltraGear 32GQ850 (un LCD Nano IPS QHD da 32 pollici).

Tutti e tre i modelli hanno caratteristiche tecniche di pregio, ma a brillare è certamente il 48 pollici con pannello OLED che, in buona sostanza, porta il meglio della tecnologia già sperimentata da LG in campo Smart TV all’interno del segmento di mercato dei monitor da gaming. Un segmento molto particolare perché, come è ormai noto, i gamer professionisti hanno il palato fine e chiedono qualità altissima. E, molto spesso, sono anche disposti a pagarla cara tanto è vero che nessuno di questi tre monitor sarà economico e, in particolare per il 48 pollici UltraGear 48GQ900, si parla di una cifra ben oltre i mille euro.

LG UltraGear 48GQ900: caratteristiche tecniche

LG UltraGear 48GQ900 è un monitor da 48 pollici con pannello OLED dal rapporto di forma classico di 16:9, con risoluzione 4K standard, con il supporto per l’HDR e una copertura dello spazio colore DCI-P3 pari al 98,5%.

La sua vocazione per il gaming è lampante, basta leggere il dato della latenza: 1 millisecondo. La frequenza di aggiornamento, variabile con il supporto all’AMD FreeSync Premium e ad NVIDIA G-SYNC, arriva fino a 120 Hz (addirittura fino a 138 Hz in overclock).

Chiaramente, avendo risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento superiore a 60 Hz questo monitor è dotato di connessione HDMI 2.1 (tre porte), oltre a una porta USB 3.0 in upstream e due in downstream. C’è poi anche una connessione Display Port.

A differenza dagli altri due modelli presentati, LG UltraGear 48GQ900 è dotato anche di due speaker e di discreta potenza: 40 watt in totale, persino più di quanto offre una Smart TV di pari dimensioni oggi in media.

LG UltraGear 48GQ900: quanto costa

Tutti e tre i nuovi monitor LG UltraGear presentati dal colosso coreano sono in arrivo prima sul mercato giapponese, già da questo mese. Dopo toccherà a USA, Europa e resto dell’Asia.

LG non ha ufficializzato ancora il prezzo del nuovo UltraGear 48GQ900, ma di fatto c’è già la pagina per acquistarlo su Amazon (non appena sarà disponibile) con il prezzo di vendita: 1.499 euro.

LG UltraGear 48GQ900 – Monitor da Gaming 48 pollici OLED