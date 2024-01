Un nuovo film con Adam Sandler, ma nello spazio

Fonte foto: Netflix

«Come te sono fuggito dal mio pianeta. Attraverso galassie, attraverso buchi neri, attraverso il tempo. Ma poi ho trovato… te». Sono queste le criptiche parole pronunciate nel trailer di Spaceman, il nuovo film ambientato nello spazio in arrivo su Netflix fra pochi mesi. Nel breve teaser Adam Sandler, vestito con una tuta da astronauta, cammina lentamente nelle acque basse di un fiume avvicinandosi a qualcosa che lo spettatore non può vedere, nel bel mezzo di quella che sembra una foresta tropicale.

Di cosa parla Spaceman

Basato sul romanzo Il cosmonauta di Jaroslav Kalfař, uscito nel 2017, il film ha come protagonista l’astronauta Jakub (interpretato da Sandler) che, dopo una missione solitaria nello spazio durata sei mesi, realizza che il suo matrimonio probabilmente non sarà più lo stesso quando tornerà sulla Terra.

«Spaceman è iniziato come un racconto che ho scritto durante il mio ultimo anno di college», ha raccontato a Netflix Jaroslav Kalfař, autore del romanzo da cui è tratto il film. «In origine, era solo una battuta su un astronauta americano rimasto bloccato in orbita quando riceve una chiamata da sua moglie che chiede il divorzio».

Di fronte alla fine annunciata del suo matrimonio, Jakub desidera disperatamente sistemare le cose con sua moglie, Lenka (interpretata da Carey Mulligan). In questo proposito viene aiutato da una misteriosa e antichissima creatura, Hanuš (che ha la voce di Paul Dano), che l’astronauta trova nascosta nella sua astronave. Il cuore del film è il rapporto tra Jakub e Lenka ed è la prima volta che Adam Sandler, noto soprattutto per i ruoli comici ma apprezzato anche in storie drammatiche, esplora un territorio cinematografico così intimista e introspettivo.

Il cast di Spaceman

Il film è diretto da Johan Renck e, oltre agli interpreti già citati, include nel cast Kunal Nayyar (nei panni di Peter, un tecnico), Lena Olin e Isabella Rossellini (che presta il volto a Tuma, comandante in capo di Jakub).

«Carey Mulligan [che interpreta Lenka, ndr] è incredibile, sia in termini di capacità tecniche che di autenticità», ha detto il regista. «È una parte molto importante in questo film e fa un lavoro davvero straordinario».

Sul protagonista Adam Sandler, invece, il regista ha dichiarato: «Volevo davvero avere una sua interpretazione che non avesse nulla a che fare con l’Adam Sandler che tutti conosciamo. Non credo che la gente capisca come [sebbene] possa sembrare divertente e dolce e tutto il resto, è molto intelligente, davvero intelligente, profondo». Qualità utili che l’attore ha dovuto portare sul set, questa volta, dato che per la maggior parte del film è in scena da solo o interagisce con la misteriosa creatura dalla voce calma e profonda.

Quando esce Spaceman

Il film Spaceman sarà presentato alla 74esima edizione del Berlin International Film Festival e uscirà su Netflix il 1° marzo 2024.