Una docuserie sull'omicidio di John Lennon

Fonte foto: Apple TV+

Su Apple TV+ è già disponibile Imagine – John Lennon (nella foto), il documentario uscito all’inizio del 2023 che racconta i retroscena inediti del capolavoro musicale “Imagine”. Ma sulla stessa piattaforma di streaming ci sarà prossimamente anche un nuovo contenuto inedito dedicato a questa star della musica, già compositore e voce dei Beatles. Si tratta di John Lennon: Murder Without A Trial, una docuserie divisa in tre parti che, come è facile immaginare dal titolo, sarà dedicata all’omicidio del cantautore avvenuto l’8 dicembre 1980.

Chi ha ucciso John Lennon

John Lennon fu ucciso la sera dell’8 dicembre 1980. Aveva passato il pomeriggio al Record Plant Studio e stava tornando a casa. Arrivato all’ingresso del Dakota Building, dove risiedeva, il venticinquenne Mark David Chapman gli sparò cinque colpi di pistola alle spalle, di cui quattro andarono a segno.

Statunitense classe 1955, prima dell’omicidio di Lennon Chapman aveva lavorato come guardia giurata e aveva trascorsi di tossicodipendenza e di ricovero in strutture per malati di mente. Fan appassionato dei Beatles e di Lennon in particolare, si era convinto che il cantautore avesse tradito gli ideali della sua generazione: per questo aveva deciso di punirlo. Come è emerso in seguito, il giovane era animato da una forte rabbia nei confronti del cantautore e viveva un forte complesso di inferiorità e invidia sociale nei suoi confronti.

Dopo l’omicidio, Chapman è rimasto impassibile sulla scena del crimine leggendo un libro (“Il giovane Holden”, da cui ha più volte dichiarato di essere stato fortemente influenzato) ed è stato arrestato senza opporre resistenza. Attualmente ancora in carcere, Chapman nel 2020 ha chiesto scusa alla vedova Yoko Ono. Negli ultimi anni gli è stata negata la libertà condizionata per più di dieci volte.

La docuserie sulla morte di John Lennon

La docuserie sull’omicidio di John Lennon, che è stata definita «l’esame più approfondito» sull’uccisione del cantautore nel 1980, avrà come voce narrante quella vincitore dell’Emmy Kiefer Sutherland.

La morte di Lennon e le successive indagini, che hanno poi portato alla condanna di Mark David Chapman, saranno raccontate nelle tre puntate attraverso interviste esclusive, colloqui con gli amici più stretti di Lennon, foto inedite della scena del crimine e testimonianze oculari dirette mai ascoltate prima. Nella docuserie compariranno inoltre, tra gli altri, gli avvocati difensori, gli psichiatri, i detective e i procuratori di Chapman.

John Lennon: Murder Without A Trial è prodotta per Apple TV+ dalla squadra di 72 Films ed è diretta da Nick Holt e Rob Coldstream. I produttori esecutivi sono David Glover, Mark Raphael e Rob Coldstream, mentre i produttori sono Simon Bunney e Louis Lee Ray.

Quando esce la docuserie sull’omicidio di John Lennon

John Lennon: Murder Without A Trial è stata annunciata da Apple Tv+ in questi giorni. La data di uscita esatta sulla piattaforma di streaming, però, al momento non è ancora nota.