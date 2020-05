Oggi ti abbiamo preparato una guida completa per bloccare le notifiche di Google Chrome che arrivano dai vari siti, come Facebook e YouTube. Molti siti web, infatti, ti offrono la possibilità di ricevere notifiche tramite browser Internet. Sicuramente, in molti casi non avrai acconsentito all’invio di queste notifiche, ma se, per sbaglio o inavvertitamente, hai dato il tuo consenso e da allora sei bombardato da notifiche su Google Chrome, è arrivato il momento di bloccarle.

Ora ti spiegheremo passo passo come disattivare le notifiche di Chrome direttamente dalle impostazioni del browser di Windows e Mac. Inoltre, ti forniremo tutte le informazioni per disattivare le notifiche sui tuoi dispositivi Android. E per iOS? Tranquillo, non ci siamo dimenticati, è solo che iOS non supporta questa funzione. Sei pronto a seguirci? Bene, allora procediamo!

Disattivare le notifiche di Chrome da computer

Innanzitutto, vediamo quali sono i passaggi che ti devi fare per disattivare le notifiche di Chrome da computer. Il procedimento è lo stesso sia su PC Windows che su Mac.

Ecco cosa devi fare:

apri Google Chrome;

clicca sul pulsante con i 3 puntini che trovi in alto a destra;

seleziona la voce Impostazioni dal menu a tendina che compare;

nella finestra che si apre, clicca su Avanzate e cerca la seziona Privacy e sicurezza;

clicca su Impostazioni contenuti e poi seleziona Notifiche;

e poi seleziona porta su OFF l’interruttore che trovi vicino alla voce Chiedi prima di inviare, per bloccare tutte le notifiche che provengono da qualsiasi sito su Chrome;

una volta che hai cliccato sull’interruttore, questo si trasforma in automatico in Bloccati e tu puoi bloccare tutte le notifiche che non vuoi ricevere.

Non vuoi bloccare tutte le notifiche, ma solo quelle di un determinato sito web su Chrome? Allora non devi spegnere l’interruttore, come ti abbiamo indicato negli ultimi due passaggi precedenti, e procedere nel modo seguente:

clicca sul pulsante Aggiungi che trovi in corrispondenza della riga Blocca;

inserisci l’indirizzo del sito web di cui vuoi bloccare le notifiche;

premi su Aggiungi per confermare la richiesta.

Disattivare le notifiche su Chrome con Windows 10

Se vuoi disattivare le notifiche su Chrome con Windows 10, puoi utilizzare le impostazioni di sistema.

Ti basta:

cliccare sul pulsante Start, che trovi nella taskbar e ha la bandierina di Windows;

dal menu che si apre, clicca sull’icona delle Impostazioni;

nella finestra che vedi comparire sul tuo desktop, scegli la voce Sistema;

quindi seleziona l’opzione Notifiche e azioni posizionata nella barra laterale a sinistra;

cerca Google Chrome nell’elenco dei programmi;

infine, porta l’interruttore su Disattivato.

Ricordati che, nel caso in qui dovessi cambiare idea, per sbloccare di nuovo le notifiche, devi semplicemente spostare l’interruttore su Attivato.

Bloccare le notifiche di Chrome su Android

Se hai uno smartphone o un tablet Android e vuoi bloccare le notifiche di Chrome tramite le impostazioni del browser, puoi procedere in questo modo:

prendi il tuo device, sbloccalo e premi sull’icona di Chrome;

fai tap sul pulsante con i tre puntini messi in verticale che trovi in alto a destra;

dal menu che si apre, seleziona la voce Impostazioni;

nella nuova schermata che compare, premi su Impostazioni sito, la voce che trovi proprio in corrispondenza della sezione Avanzate;

seleziona Notifiche e premi sul dominio di cui vuoi disattivare le notifiche dall’elenco che trovi sotto la voce Consenti;

nella nuova schermata che ti trovi davanti, fai tap su Notifiche e seleziona l’opzione Blocca dal menu che ti appare.

Anche in questo caso, se dovessi avere dei ripensamenti, per ricevere ancora le notifiche, devi tornare di nuovo sul sito che ti interessa e premere sul pulsante Consenti dalla finestra che compare.

Oppure puoi procedere in questo modo:

premi di nuovo sul pulsante con i tre puntini che trovi sulla schermata di Chrome;

vai nel menu Impostazioni, poi su Impostazioni sito e seleziona Notifiche;

poi su e seleziona espandi la sezione Bloccato;

premi sul nome del sito di cui avevi disattivato le notifiche;

sfiora la voce Notifiche;

dal menu che compare, seleziona Consenti.

Ora che sai come disattivare le notifiche di Chrome, non verrai più disturbato da tutti quegli avvisi quando utilizzi i tuoi device.