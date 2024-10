Una torta può essere horror? Sì, in Killer Cakes

Fonte foto: Prime Video

Dimenticate tutto ciò che di solito vi viene in mente quando pensate al genere horror. Qui a fare spavento, o almeno a provarci, sono… delle torte. Parliamo di Killer Cakes, uno speciale in due parti condotto da un vero veterano del genere horror, Matthew Lillard (ovvero l’attore che è stato Stu Macher nel film Horror Scream, ad esempio, oltre che l’investigatore fifone Norville Rogers nei film di Scooby-Doo). La novità è in arrivo su Prime Video fra pochi giorni.

Cos’è e come funziona Killer Cakes

Firmata da Amazon MGM Studios, dai visionari dell’horror di Blumhouse Television e da High Noon Entertainment, compagnia di ITV America che ha creato Cake Boss, Killer Cakes è una competizione e baking show unica nel suo genere.

I partecipanti sono infatti alcuni dei migliori cake artist statunitensi in circolazione che dovranno sfidarsi presentando ai giudici una torta che non sia solo buona da mangiare, ma soprattutto spettacolare e terrificante da guardare.

Insomma, l’atmosfera dello show si preannuncia deliziosamente dark: è perfetto per il mese di Halloween!

Matthew Lillard, cakes, and spooky season. What else could you ask for? #KillerCakes premieres October 8 on @PrimeVideo. pic.twitter.com/AXs4DRZYcl — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) August 19, 2024

La giuria e i concorrenti di Killer Cakes

Nella giuria dello show ci sono anche Danielle Harris (nota per il franchise Halloween) e il food artist e autore di libri di cucina Nikk Alcaraz (Peculiar Baking).

Ruth Amsel è showrunner e produce esecutivamente questo speciale in due puntate insieme a Jason Blum e Gretchen Palek per Blumhouse Television, e a David George e Scott Feeley per ITV America’s High Noon Entertainment.

Tra i partecipanti alla competizione ci sono Amanda Yother (da Rathdrum, ID), Dillon Barlow (da Houston, TX), Dziedra "Z" Brusberg (da Marysville, WA), Deadra "Dee" Compean (da Beaumont, TX), Eszter Summerlin (da Gulf Breeze, FL), Jesse Lesser (da Dallas, TX), Mark Lie (da Chicago, IL) e Shanelle Long (da Pensacola, FL).

Careful, it bites. Killer Cakes premieres October 8. pic.twitter.com/AyshCdoDbo — Prime Video (@PrimeVideo) September 24, 2024

Il trailer di Killer Cakes

I concorrenti per vincere la sfida potranno contare non solo sulla propria creatività e bravura in cucina, ma anche sulla collaborazione di alcuni dei migliori esperti di effetti speciali horror di Hollywood.

Il risultato si può già intravedere dal trailer di Killer Cakes. Le torte realizzate sono effettivamente super realistiche e spaventose e in più dotate talvolta di effetti speciali (come meccanismi a scatto e zampilli di sangue) che provano a rendere il tutto decisamente più disgustoso, o almeno più inquietante.

Quando esce Killer Cakes in streaming

Lo speciale in due parti Killer Cakes esce in esclusiva su Prime Video l’8 ottobre 2024.