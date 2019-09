Unicredit, problemi con l'home banking: cosa sta succedendo

30 Settembre 2019 - Serata complicata per gli utenti Unicredit che stanno cercando di completare le operazioni online: quando si inseriscono i codici della chiavetta, esce un generico “security error” e non si riesce a effettuare il bonifico o il pagamento. I primi problemi sono nati verso le ore 20:00 del 30 settembre e nessuno ancora riesce a completare un’operazione.

Su downdetector.com, che raccoglie i commenti e le lamentele degli utenti quando un servizio o un’app non funzionano, sono centinaia le segnalazioni. Leggendo i commenti, il problema è per tutti lo stesso: quando si inserisce il codice della chiavetta, viene restituito il messaggio “security error” e non si riesce a completare l’operazione. Essendo l’ultimo giorno del mese, in molti sono online per effettuare pagamenti o per fare bonifici. Per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Unicredit, ma i tecnici sono sicuramente al lavoro per risolvere il problema. Continueremo a monitorare la situazione.