Fonte foto: Urbanista

Urbanista, azienda svedese che produce dispositivi audio dal 2010, ha appena annunciato il lancio di due nuove cuffie con ricarica solare. La seconda generazione delle cuffie wireless over-ear Los Angeles e la seconda generazione degli auricolari in-ear Phoenix debuttano, infatti, sul mercato andando ad arricchire la gamma di Urbanista. Per entrambi i prodotti c’è il sistema Exeger Powerfoyle che consente di ricaricare la batteria integrata nelle cuffie tramite la luce solare.

Urbanista Los Angeles 2: caratteristiche e prezzo

La seconda generazione delle Urbanista Los Angeles, le cuffie over-ear Bluetooth, apporta piccole migliorie al modello precedente. Si tratta di un modello con cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza, per adattare il funzionamento delle cuffie in base al contesto in cui ci si trova.

L’elemento principale delle nuove Los Angeles, aggiornate anche nel design rispetto alla prima generazione, è l’archetto che integra una cella solare Powerfoyle che permette di ricaricare la batteria integrata durante l’utilizzo.

Grazie a questa funzione, le Urbanista Los Angeles possono garantire fino a 60 ore di riproduzione. Rispetto alla prima generazione delle cuffie, l’autonomia si riduce (Urbanista dichiarava 80 ore per le prime Los Angeles) ma, come anticipa l’azienda, le cuffie sono ora più leggere e offrono una migliore vestibilità.

La ricarica può avvenire anche tramite il connettore USB-C ma, teoricamente, è possibile sfruttare solo la ricarica solare per ripristinare l’autonomia di funzionamento delle cuffie.

Non c’è ancora una data di lancio per la seconda generazione di Urbanista Los Angeles, attese sul mercato nelle prossime settimane. Il prezzo è noto: le cuffie costeranno 179 dollari. Il prezzo europeo, invece, dovrebbe essere in linea con quello della prima generazione, pari a 199 euro.

Urbanista Phoenix 2: caratteristiche e prezzo

Tra le novità annunciate dall’azienda c’è spazio anche per le Urbanista Phoenix di seconda generazione. In questo caso, si tratta di cuffie true wireless in-ear, con funzioni simili a quelle offerte dalle Los Angeles: c’è la cancellazione del rumore, con modalità trasparenza, oltre al collegamento via Bluetooth.

In questo caso, la cella solare Powerfoyle è integrata sulla custodia che, quindi, può ricaricarsi in autonomia sfruttando i raggi solari. Secondo i dati di Urbanista, le nuove Phoenix possono garantire fino a 32 ore di utilizzo (considerando la carica della custodia). Tra le specifiche c’è anche la certificazione IP54.

Per quanto riguarda il prezzo, le nuove Urbanista Phoenix 2 arriveranno sul mercato con un prezzo di 129 dollari. Per il prezzo europeo, invece, non c’è ancora l’ufficialità ma gli auricolari dovrebbero avere un posizionamento simile alla prima generazione, disponibile con un prezzo di 149 euro.