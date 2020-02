Very Mobile, l'operatore lowcost che sfida Iliad

16 Febbraio 2020 - Anche Wind-Tre avrà un suo operatore lowcost ufficiale. Il terzo operatore telefonico italiano sta lavorando per completare la fusione e nel frattempo porta aventi anche il progetto per avere un operatore lowcost sullo stile di Iliad, Kena e ho.mobile. Il nome scelto da Wind-Tre dovrebbe essere Very Mobile: il nome e il marchio sono stati registrati a novembre dello scorso anno presso l’UIBM, ossia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Sebbene ancora non ci sia nessuna ufficialità da parte dell’operatore telefonico, ci sono pochi dubbi sul fatto che Wind-Tre abbia intenzione di aggredire il mercato della telefonia con un nuovo soggetto lowcost. L’obiettivo è sottrarre clienti ai concorrenti più diretti, in primis proprio Iliad, che continua il suo processo di crescita e oramai supera i 4 milioni di utenti in Italia. Informazioni su tariffe, prezzi e lancio ufficiali di Very Mobile in Italia non ce ne sono, ma alcuni utenti hanno già scovato il sito internet e il servizio clienti del nuovo operatore. Segnale che il progetto è in una fase molto avanzata e che probabilmente mancano poche settimane/mesi al debutto ufficiale.

Cosa è Very Mobile

Si tratta del nome del nuovo operatore telefonico lowcost creato da Wind-Tre. Come già fatto da Tim con Kena e da Vodafone con ho.mobile, anche il terzo operatore italiano ha creato un operatore virtuale per rafforzare la propria presenza in Italia. Per il momento si conosce solamente prezzo e marchio, mentre per il resto è tutto in via di definizione. Wind-Tre crede molto su questo nuovo progetto e sta preparando una campagna marketing molto efficace che punta tutto sui prezzi e sull’affidabilità del servizio.

Very Mobile: prezzi e tariffe

Come saranno i prezzi e le tariffe di Very Mobile? Non ci sono indiscrezioni al momento, ma sicuramente il nuovo operatore virtuale lowcost punterà su prezzi molto inferiori alla media con pacchetti all inclusive: minuti e SMS illimitati con almeno 30GB di dati.

Very Mobile potrebbe lanciare offerte a 5-6 euro al mese con almeno una trentina di giga di Internet, con un limite per la velocità di download e di upload, un po’ come già fatto da Vodafone con ho.mobile. Per il momento, però, si tratta solamente di supposizioni.

Quando arriva Very Mobile

Wind-Tre sta lavorando per lanciare Very Mobile il prima possibile. Oltre al sito web e al servizio clienti è già pronta anche l’applicazione per Android e iOS, dove sarà possibile acquistare direttamente la scheda SIM. Il debutto ufficiale di Very Mobile potrebbe già avvenire entro il mese di marzo.