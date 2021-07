Vacanze serene con la videocamera di sicurezza a metà prezzo

Uno degli strumenti più efficaci per aumentare la sicurezza della propria casa è sempre stato, e continua ad esserlo, l’impianto di videosorveglianza. La tecnologia e la produzione di massa hanno fatto scendere moltissimo i prezzi di questi sistemi di sicurezza, anche perché oggi con una sola telecamera si può fare ciò che prima si faceva con almeno due dispositivi.

Ci riferiamo, in particolare, alle moderne videocamere IP “Pan&Tilt“, cioè le telecamere a grande angolo di visione che, grazie alla presenza di un motorino elettrico integrato, possono ruotare per inquadrare completamente anche stanze molto grandi, per le quali un tempo servivano due o più telecamere. I dispositivi più moderni, inoltre, hanno un ulteriore vantaggio: la possibilità di inviare le immagini riprese ad un servizio cloud. Ciò vuol dire che non c’è un “registratore" dentro casa che il ladro può asportare, rendendo inutile la registrazione stessa. Al contrario, le immagini sono archiviate altrove e il ladro non può far nulla per cancellarle. E questo è un deterrente molto forte. Quanto costa una videocamera del genere? Ormai non moltissimo, oggi molto poco grazie all’offerta Amazon su un modello di ottima marca: la videocamera DCS-8526LH Wi-Fi Pan&Tilt Full HD di D-Link.

D-Link DCS-8526LH: cosa può fare

D-Link DCS-8526LH è una videocamera che, grazie alla motorizzazione, è in grado di riprendere un campo visivo di 340 gradi in orizzontale e 100 gradi in verticale. Ciò vuol dire che basta per sorvegliare una grande stanza.

E’ anche smart, perché è dotata di un sistema di riconoscimento delle persone. Quindi non si attiverà al movimento di un animale domestico, né se entra un grosso insetto o un uccello dalla finestra. Inoltre, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale può anche seguire un eventuale soggetto che si è introdotto in casa.

La risoluzione è Full-HD e non manca la visione notturna a infrarossi, efficace fino a 5 metri in caso di oscurità totale (anche di più in presenza di un po’ di luce). Ha anche l’audio a due vie, che serve a dialogare a distanza con chi è in casa mentre noi non ci siamo.

D-Link DCS-8526LH si connette al router di casa tramite Wi-Fi (con crittografia a 128 bit) o cavo di rete e può inviare i dati al servizio cloud mydlink, previo abbonamento (c’è anche un abbonamento di base, che è gratuito). Naturalmente è anche possibile guardare da remoto cosa sta succedendo in casa, collegandosi alla videocamera tramite l’app di gestione.

Infine, questa videocamera IP è anche compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

D-Link DCS-8526LH: l’offerta Amazon

D-Link DCS-8526LH Wi-Fi Pan&Tilt è quindi un prodotto abbastanza completo, in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza nella maggior parte delle case degli utenti. Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 174,90 euro ed è giusto, anche se non bassissimo.

Al momento, però, la D-Link DCS-8526LH Wi-Fi Pan&Tilt è in vendita su Amazon con uno sconto del 46% (-80 euro) al prezzo finale di 94,90 euro. Si tratta di un ottimo prezzo, che spingerà più di un acquirente a comprarne persino due.

Videocamera IP D-Link DCS-8526LH Wi-Fi Pan&Tilt