WhatsApp ci ha già fatto il regalo di Natale 2024

Per gli amanti degli auguri di Natale su WhatsApp arrivano nuove funzioni nell'app per smartphone e per computer: le videochiamate migliorano

Natale 2024 è ormai alle porte e, come ogni anno, WhatsApp sarà una delle app preferite e più usate per scambiarsi gli auguri a distanza, tramite un messaggio “a te e famiglia“, una chiamata o, meglio ancora, una videochiamata.

Proprio per questo motivo Meta ha deciso di rilasciare alcune novità di WhatsApp, relative proprio alle videochiamate, giusto in tempo per le feste natalizie.

Lo ha fatto con una decina di giorni d’anticipo sulla data del Natale, proprio per essere sicura che tutti i 2 miliardi di utenti WhatsApp nel mondo possano ricevere le nuove funzioni.

Videochiamate di gruppo, ma non con tutti

Una delle nuove funzionalità è la possibilità di selezionare i partecipanti alle chiamate lanciate da una chat di gruppo.

In passato, era possibile aggiungere solo altre persone alla chiamata dopo averla avviata, ma non escludere alcuni membri del gruppo dalla chiamata.

Ora è possibile selezionare i partecipanti fin dall’inizio, il che è particolarmente utile in un gruppo numeroso di persone.

Nuovi effetti AR per le videochiamate

WhatsApp ha anche aggiunto 10 nuovi effetti in realtà aumentata per le videochiamate, come le orecchie da cane, il microfono da karaoke, la possibilità di apparire sott’acqua etc etc…

Evidentemente non sono effetti da usare per una chiamata di lavoro, ma per il periodo festivo saranno più che apprezzati.

Migliore qualità delle videochiamate

WhatsApp ha migliorato la qualità delle videochiamate, sia dall’app per smartphone che da quella di WhatsApp Desktop.

A migliorare è soprattutto la risoluzione video, che si traduce in una miglior qualità generale grazie ad un maggior dettaglio.

La novità vale sia per le chat individuali che per quelle di gruppo ma, come è logico, tutto dipende anche dalla qualità del segnale telefonico e del traffico di rete nel singolo momento.

Nuova scheda chiamate su WhatsApp Desktop

Infine, su WhatsApp Desktop arriva una nuova scheda Chiamate che racchiude tutte le opzioni delle chiamate e videochiamate.

E’ possibile usarla anche per generare un link da inviare ad un contatto, per permettergli di unirsi alla videochiamata. Dalla stessa sezione è possibile anche comporre direttamente il numero da chiamare, per aggiungerlo alla chiamata.

L’alternativa alla chiamata: i vocali

A queste novità appena annunciate da Meta, se ne aggiunge un’altra che risale a fine novembre e che, in occasione delle feste natalizie, potrebbe risultare utilissima: la trascrizione automatica dei vocali.

Chi non vuole, o non può, fare una chiamata o videochiamata spesso manda un messaggio vocale, che è anche un ottimo modo per comunicare con qualcuno che non ha potuto rispondere alla nostra chiamata. Un grande classico, soprattutto a Natale.

Durante le feste, però, spesso ci si trova in contesti affollatissimi e molto rumorosi, in cui è difficile ascoltare un messaggio vocale. La trascrizione del parlato, per questo, si rivelerà un ottimo strumento per fare e ricevere gli auguri di Natale 2024 su WhatsApp.