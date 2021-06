Visibilità online: perché è importante e come usarla per il proprio brand

Un concetto si fa sempre più strada nelle strategie di marketing di ogni azienda: incrementare la visibilità online del brand. Il motivo è presto detto: una solida presenza online, che valorizzi i servizi e i prodotti offerti, permette di farsi conoscere e di ampliare il bacino di potenziali clienti.

Ma cos’è una campagna di visibilità online e come realizzarla? Per ottenere visibilità, come già accade, è necessario fare pubblicità online e pianificare una campagna di advertising efficace. L’obiettivo è quello di parlare ai tutti coloro che potrebbero essere interessati ai prodotti e servizi offerti dal proprio brand, diffondendo il proprio messaggio attraverso dei banner pubblicitari. Due saranno i fattori di successo: individuare il target di riferimento del proprio business, così da scegliere i mezzi comunicativi più efficaci, e accostare le proprie pubblicità a contenuti di alto livello. Un banner pubblicitario posizionato su un sito web affidabile e con un alto tasso di traffico, significa aumentare e di molto le chance di intercettare potenziali nuovi clienti e convertire il loro interesse in un acquisto.

Campagna di visibilità online: perché è utile

Prima di entrare nel dettaglio di come realizzare in modo efficace una campagna che permetta a un brand di aumentare la propria visibilità online, bisogna comprendere perché è così importante e quali sono i fattori del suo successo. Ogni giorno navigando in Internet i consumatori visitano siti web di informazione o di intrattenimento, sia per motivi di lavoro che per i momenti di svago personale e di necessità private.

Proprio tra quegli internauti intenti a navigare in rete, potrebbe trovarsi il prossimo cliente del brand. Utilizzando dei banner pubblicitari ad hoc che siano posizionati in siti che offrono contenuti di alto livello, e ritenuti affidabili, non solo si potrà intercettare il bisogno di un potenziale cliente, ma anche migliorare la reputazione del proprio brand. Oggi più che mai, con il passaparola in rete che batte quello nelle piazze, avere visibilità online e una reputazione affidabile permetterà di raggiungere gli obiettivi di marketing del proprio business.

Campagna di visibilità online: come realizzarla

Quando si parla di campagna di visibilità online, si sta parlando sostanzialmente di una campagna pubblicitaria. D’altronde, consolidare la propria presenza online significa anche aumentare il tasso di conversione: un interesse ben intercettato e un banner ben posizionato, permetteranno di raggiungere un nuovo cliente che ancora non sapeva di aver bisogno proprio del servizio o del prodotto del brand.

Perché la campagna sia efficace occorre che sia pianificata tenendo conto di due parametri fondamentali. Il primo è il target di pubblico: conoscerne età, abitudini e localizzazione geografica permetterà di orientare la campagna di advertising solo ai clienti davvero interessati al brand, oltre che definire la tipologia di banner più adatta: dal semplice box nel sito fino al video, scegliendo anche quando pubblicarlo e dove. In questo modo, si potrà ottimizzare l’investimento in pubblicità per ricavarne il massimo profitto.

L’altro fattore chiave sono i publisher, cioè i siti dove i banner saranno pubblicati. La loro scelta è ancora più importante per poter associare il brand a un sito ritenuto affidabile e che pubblichi argomenti affini agli interessi del potenziale cliente, consolidando anche la reputazione positiva del brand. Ci sono servizi pensati su misura per le piccole e medie imprese, i professionisti e gli artigiani che non hanno un reparto marketing pronto a valutare tutte le componenti di una campagna di advertising efficace, come ad esempio Visibilità Network di Italiaonline. Questi servizi permettono di scegliere i banner più adatti al proprio pubblico selezionato, scegliere un network di publisher affidabili e gestire con l’aiuto di esperti tutti gli aspetti della campagna pubblicitaria, guidando il brand fino al raggiungimento degli obiettivi.