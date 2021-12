Vivo S12 e S12 Pro ufficiali: come sono e quanto costano

Vivo ha presentato due nuovi smartphone molto interessanti che, facendo uso di un processore MediaTek di fascia media, consentono di godere di alcune caratteristiche tipiche dei top di gamma del momento ad un prezzo piuttosto competitivo. Prendono il nome di Vivo S12 e Vivo S12 Pro e sono davvero molto simili.

Come avrete modo di capire leggendo le specifiche tecniche, non ci sono molte differenze fra le due varianti, ma la Pro può vantare alcune caratteristiche esclusive che ne incrementano sensibilmente il prezzo. Al momento non sono state annunciate date europee per la commercializzazione dei due dispositivi, ma possiamo farci un’idea di quanto eventualmente costerebbero una volta varcati i propri confini nazionali. Dovremo ancora attendere per apprezzare uno smartphone Vivo con chipset MediaTek Dimensity 9000, il primo (vero) top di gamma dell’azienda cinese che potrebbe addirittura spaventare Qualcomm, insidiando lo Snapdragon 8 Gen 1.

Vivo S12 ed S12 Pro: caratteristiche

I nuovi smartphone Vivo sono caratterizzati entrambi da un display Full HD+ AMOLED a 90 Hz, ma quello di S12 ha una diagonale di 6,44 pollici contro i 6,56 della variante Pro, che ha anche spigoli arrotondati. Come è possibile notare nelle immagini, i due pannelli presentano una piccola “tacca” (o notch) nella parte superiore dello schermo, con una vaghissima somiglianza agli iPhone. Il sensore di impronte digitali, però, è integrato nel display.

A bordo troviamo i processori MediaTek Dimensity 1100 e MediaTek Dimensity 1200 rispettivamente: realizzati con processo produttivo a 6 nanometri, consentono ai dispositivi di adoperare una fotocamera da 108 megapixel, con grandangolo di 8 megapixel e macro di 2 megapixel. A cambiare è la fotocamera frontale: 44 megapixel per Vivo S12 e 50 megapixel per S12 Pro, entrambe con grandangolo da 8 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria la differenza è minima, con una capacità di 4200 mAh per la variante standard e 4300 mAh per la variante Pro. Inoltre, possono entrambi contare sulla ricarica rapida a 44 Watt.

Altro aspetto in comune è la memoria: vi sono due tagli di memoria RAM (8 e 12 GB) e memoria interna UFS 3.1 da 256 GB per ciascuno dei due dispositivi. Infine, il sistema operativo è Android 11 con interfaccia grafica OriginOS Ocean.

Vivo S12 ed S12 Pro: disponibilità e prezzi

Per Vivo S12 ed S12 Pro, al momento, è prevista soltanto la distribuzione in Cina con prezzi di 2799 e 2999 yuan (circa 390 e 415 euro rispettivamente) per il primo e 3399 e 3699 yuan (circa 470 e 510 euro rispettivamente) per il secondo. Si tratta, quindi, di due telefoni che andranno a infoltire la fascia media e medio-alta, facendo affidamento sui buoni processori MediaTek e su una scheda tecnica di tutto rispetto.

Le vendite nel paese natale inizieranno a partire dal 30 dicembre e sarà possibile acquistare gli smartphone nelle colorazioni Black, Blue e Warm Gold, già apprezzabili nelle immagini ufficiali.