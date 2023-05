Vivo S17e ufficiale: caratteristiche e prezzo

Il gruppo BBK Electronics ha appena lanciato in Cina il nuovo Vivo S17e, smartphone di fascia media caratterizzato da un ottimo chip prodotto a 4 nanometri, un bello schermo con i bordi curvi, linee sinuose e un design molto elegante. Ci sarà un evento ufficiale di presentazione del prodotto in Cina, ma il telefono è già presente in molti store cinesi. Difficile dire, al momento, se lo vedremo anche in Europa e, in tal caso, con quale nome: solitamente i telefoni della serie S di Vivo non escono dalla Cina, ma ogni tanto lo fanno cambiando nome.

Vivo S17e: caratteristiche tecniche

Vivo S17e ha uno spessore di 7,4 mm e pesa appena 178 grammi. Il processore a bordo è il Mediatek Dimensity 7200 (lanciato a febbraio come alternativa al Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.) abbinato a 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Il display curvo è di tipo AMOLED, compatibile con HDR10+, misura 6,78 pollici e ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz, il picco di luminosità è di 1.300 nit.

Il comparto fotografico posteriore è composto da due sensori: il principale da 64 MP (f/1.79) con OIS (lo stabilizzatore ottico) e da un sensore da 2 MP (f/2.4) per la profondità. C’è poi il flash LED, a forma di anello luminoso. La fotocamera anteriore, collocata nel foro al centro dello schermo, è da 16 MP (f/2.45).

Oltre al 5G, questo smartphone è dotato anche di connessioni WiFi 6 e Bluetooth 5.3, non manca neanche il chip NFC utile per i pagamenti contactless con il POS (nei negozi fisici).

La batteria ha una capacità di 4.600 mAh e la ricarica veloce da 66W, che secondo le specifiche del produttore in 20 minuti porta al 50% di carica l’accumulatore.

Vivo S17e: disponibilità e prezzi

Vivo S17e sarà in vendita in Cina il prossimo 31 maggio ma è già disponibile su alcuni store online e negozi fisici selezionati del Paese di Mezzo, a questi prezzi:

Vivo S17e versione 8/128 GB costa 2.099 yuan (276 euro)

Vivo S17e versione 8/256 GB costa 2.299 yuan (303 euro)

Vivo S17e versione 12/256 GB costa 2.499 yuan (329 euro)

Se il Vivo S17e dovesse arrivare anche in Italia, sappiamo già che non lo farà ai prezzi cinesi: saranno ben più alti.