Vivo X Fold 2 atteso a fine mese: come sarà il nuovo pieghevole

Vivo X Fold 2 è il nuovo dispositivo pieghevole di Vivo che sarà presentato ufficialmente entro la fine del mese, anche se l’azienda non ha ancora rivelato la data ufficiale. Erede naturale del precedente Vivo X Fold+ (in foto) uscito ormai lo scorso anno, il prossimo pieghevole avrà tutte le carte in regola per essere un vero top di gamma, pronto a dare battaglia anche ai foldable dei brand più conosciuti.

Come spesso capita nel mondo dell’elettronica, dunque, all’avvicinarsi della data di presentazione si moltiplicano i rumor sul prodotto in arrivo. Tanto è vero che abbiamo già diverse informazioni attendibili su Vivo X Fold 2.

Vivo X Fold 2: come sarà

Tra i leaker che hanno condiviso online indiscrezioni sul prossimo foldable a libretto Vivo X Fold 2 ci sono Mukul Sharma (@stufflistings) e Abhishek Yadav (@yabhishekhd) che a più riprese hanno postato sui loro profili Twitter rumor e indiscrezioni su questo nuovo smartphone.

Stando a queste informazioni, dunque, il Vivo X Fold 2 avrà un display interno OLED da 8,03 pollici, con risoluzione di 2.160×1.916 pixel, refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit. Quello esterno, invece, sarà sempre OLED da 6,53 pollici, con risoluzione di 2.520×1.080 pixel, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 1.600 nit.

Il processore in dotazione su questo smartphone è quasi certamente un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Non ci sono indicazioni, invece, sulla RAM e sullo spazio di archiviazione disponibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP, uno ultra-wide da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP. Non sono al momento disponibili informazioni riguardo la fotocamera frontale. Stando alle indiscrezioni, però, Vivo X Fold 2 potrà contare anche sull’ISP Vivo V2 che si occuperà di migliorare le immagini scattate dalle fotocamere, applicando gli algoritmi di fotografia computazionale.

La batteria sarà da 4.800 mAh con ricarica cablata a 120 W (confermata dalla certificazione 3C) e wireless da 50 W.

Vivo X Fold 2: quanto costerà

Al momento la presentazione ufficiale di Vivo X Fold 2 è fissata per la fine del mese ma solo per il mercato cinese, per cui non sono ancora disponibili indicazioni riguardo al prezzo e ai diversi modelli in arrivo.

A suo tempo, il precedente Vivo X Fold non è stato distribuito per il mercato italiano, quindi è difficile fare delle previsioni sull’eventuale arrivo di Vivo X Fold 2 nel nostro paese.

Volendo azzardare qualche ipotesi sul costo, però, possiamo prendere in considerazione il prezzo del principale foldable della concorrenza, il Samsung Galaxy Z Fold4 che costa, in configurazione minima, ben 1.879 euro.