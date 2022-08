Vivo X80 Pro+ arriva a settembre con queste novità

Un nuovo smartphone della compagnia cinese Vivo dovrebbe debuttare a settembre: si tratta del Vivo X80 Pro+. Il telefono, che non sarà affatto una semplice variante aggiornata del Vivo X80 o del Vivo X80 Pro, ma porterà tutta una serie di novità, dovrebbe avere in dotazione delle specifiche tecniche di livello premium: ecco quali.

In effetti, il Vivo X80 Pro+ sarà il telefono più avanzato della gamma X80 e conterrà il chip più nuovo e potente della famiglia Qualcomm Snapdragon. Ovviamente il device avrà anche altre carte vincenti, come un modulo fotografico con un totale di cinque sensori, corposi tagli di memorie e una ricarica rapida ultra potente. Di contro, lo smartphone arriverà sul mercato ad un costo piuttosto elevato, quindi non sarà per niente un device economico. Ci aspettiamo che, come gli altri modelli della gamma (il Vivo X80 e il Vivo X80 Pro) anche la variante Pro+ arrivi prima o poi sul mercato italiano.

Vivo X80 Pro+: come sarà

Secondo GSM Arena, che cita fonti anonime, Vivo X80 Pro+ avrà uno schermo AMOLED 2K da 6,8 pollici, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il processore a bordo del Vivo X80 Pro+ dovrebbe essere lo Snapdragon 8+ Gen 1, accoppiato ad un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di spazio di archiviazione.

Ricordiamo che il chipset è il top di gamma di Qualcomm, è un Octa-core con GPU Adreno 730 prodotto con processo a 4 nm. Questo SoC del colosso statunitense, rispetto alla variante di base (Snapdragon 8 Gen 1) è capace di gestire una frequenza operativa leggermente superiore ed è prodotto da TSMC, non da Samsung.

Molto raffinata dovrebbe essere la configurazione fotografica, composta da ben quattro sensori sul retro: il principale sarà un Samsung ISOCELL GN1 da 50 MP, affiancato da un Sony IMX598 ultra grandangolare da 48 MP, una lente per ritratti da 12 MP e un teleobiettivo periscopio da 8 MP. Sul frontale, invece, troveremo un obiettivo da 32 megapixel per i selfie.

Sebbene il GSM Arena non faccia accenno alla capacità esatta della batteria, afferma che il Vivo X80 Pro+ conterà su un generoso supporto per la ricarica rapida, vale a dire da 120 W. Lo smartphone sarà un Dual SIM, avrà la certificazione IP68 (resistente a polvere e acqua fino a 1,5 m per 30 minuti) e uscirà con il sistema operativo Android 12.

Vivo X80 Pro+: prezzi e disponibilità

Il Vivo X80 Pro+, che presumibilmente sarà lanciato a settembre, dovrebbe essere un dispositivo molto costoso. L’indiscrezione, infatti, afferma che la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione costerà 79.999 rupie indiane, l’equivalente al cambio di circa 1.000 euro.

Consideranto che Vivo X80 Pro standard (non "plus") è già arrivato in Italia con la stessa dotazione di memoria, ma ad un prezzo di ben 1.299 euro, non è da escludere che la variante Pro+ arrvi a non meno di 1.399 euro.

