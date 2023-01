Vivo X90: quando arriva il top cinese in Italia

La nuova gamma Vivo X90, presentata in Cina lo scorso novembre, potrebbe debuttare a livello mondiale il 31 gennaio. Vivo non ha ancora confermato, ma ora sappiamo da una pagina comparsa sul sito ufficiale di Vivo Malaysia che proprio in quella data i nuovi telefoni saranno presentati nel paese asiatico. Logico ipotizzare per fine mese, quindi, il lancio delle versioni "global" di Vivo X90.

La pagina in questione però mostra solo due immagini del Vivo X90 Pro e non specifica quali i modelli verranno commercializzati. I modelli in gamma, lo ricordiamo, sono tre: Vivo X90, Vivo X90 Pro e Vivo X90 Pro+. Allo stesso modo la serie Vivo X90 potrebbe arrivare in Italia con due modelli su tre: il Vivo X90 e il Vivo X90 Pro. Ad esempio la serie Vivo X80 è arrivata nel nostro Paese solo con due modelli: Vivo X80 Pro e il Vivo X80 Lite, lasciando in Cina il Vivo X80 Pro+ e il Vivo X80 standard.

Vivo X90: quali modelli saranno "global"?

Secondo il leaker malese Kevin Ng TK che ha scovato gli elenchi delle autorizzazioni concesse dal Sirim, l’ente di certificazione locale, sia il Vivo X90 standard sia il Vivo X90 Pro hanno ricevuto l’approvazione rispettivamente il 7 e il 27 dicembre 2022.

Manca all’appello il top di gamma della serie, il Vivo X90 Pro+, che potrebbe ricevere l’approvazione da Sirim tra qualche giorno e giusto in tempo per il 31 gennaio.

Gamma Vivo X90: caratteristiche tecniche

Le serie Vivo X90 è tra le più attese del 2023 e soprattutto è atteso il top di gamma Vivo X90 Pro+ poiché ha a bordo il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, SoC premium dalle prestazioni elevatissime, abbinato a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage, lasciando così pregustare una notevole velocità di esecuzione di tutto il comparto multimediale.

Sia il Vivo X90 sia il Vivo X90 Pro hanno, invece, il medesimo SoC Mediatek Dimensity 9200+, il display è identico a quello del Vivo X90 Pro+: misura 6,78 pollici è di tipo AMOLED curvo, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 1.800 nit.

Cambia notevolmente sui tre modelli il comparto fotografico. Sul Vivo X90 Pro+ è a dir poco eccellente: il sensore principale è il Sony IMX989 da un pollice e 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), il secondo sensore è un Sony IMX758 sempre da 50 MP e sempre con OIS, il terzo è il sensore da 64 MP Omnivision con OIS e, infine, il quarto sensore è un Sony IMX598 da 48 MP ultra grandangolare. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Il modello X90 Pro ha lo stesso sensore principale dell’X90 Pro+ (Sony IMX989 da 1 pollice da 50 MP), un secondo sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore da 50 MP (equivalente a un 50 mm) con zoom ottico a 2X. L’X90 standard ha un sensore principale Sony IMX866 da 50 MP e OIS, affiancato da una coppia di sensori IMX663 da 12 MP con funzioni uno di ultra grandangolare e l’altro da teleobiettivo con zoom ottico 2X.

Sui tre modelli variano anche le batterie: sul Vivo X90 Pro+ ha una capacità di 4.800 mAh con ricarica rapida da 80W e ricarica wireless da 50W, sul Vivo X90 è da 4.180 mAh mentre sul Vivo X90 Pro è da 4.870 mAh, ma entrambi hanno la ricarica rapida da 120W e il Vivo X90 Pro dispone anche di carica wireless a 50 W.

Vivo X90: disponibilità e prezzi

La disponibilità sui mercati globali sarà inaugurata con il debutto della serie Vivo X90 in Malesya il 31 gennaio a cui potrebbero seguire l’India e poi l’Europa, compresa l’Italia.

I prezzi dei tre nuovi X90 sono elevati perfino in Cina e dunque all’arrivo in Italia subiranno certamente un notevole ritocco verso l’alto a causa di un mercato che continua a subire aumenti a causa anche dei costi di logistica e della tassazione. Per dare un punto di riferimento consideriamo che il Vivo X80 Pro in Italia costa 1.299 euro, mentre questo il listino cinese della serie X90: