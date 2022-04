Vivo Y55: il 5G a prezzo popolare

Un nuovo smartphone della famiglia Vivo, con connettività di quinta generazione, è arrivato in Italia. Si tratta del Vivo Y55 5G, device di fascia medio-bassa con interfaccia proprietaria Funtouch OS 12, basata su Android 12, e con un prezzo abbastanza competitivo rispetto alle caratteristiche tecniche offerte.

Caratteristiche non certo da top di gamma, è chiaro, ma che probabilmente a una larga fetta della popolazione italiana, specialmente a chi non è più giovanissimo, bastano e avanzano. Per meno di 300 euro, infatti Vivo Y55 5G offre prestazioni sufficienti per le app oggi più usate, abbastanza spazio di archiviazione per le foto e i video, tre fotocamere e, soprattutto, esce di fabbrica con Android 12. Cioè con l’ultima versione del sistema operativo di Google, quindi almeno in questo aspetto lato il telefono è aggiornatissimo. Per tutto il resto, invece, bisogna fare qualche compromesso giustificato dal prezzo.

Vivo Y55 5G: specifiche tecniche

A bordo del Vivo Y55 5G troviamo il chipset MediaTek Dimensity 700, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata espandibile. Inoltre, il device può sfruttare l’Extended RAM 2.0, tecnologia che consente di prelevare sino a 1 GB di spazio dallo storage interno per usarlo come RAM per far girare le app.

Vivo Y55 5G ha uno schermo LCD IPS da 6,58 pollici, con risoluzione FHD+. In questa fascia di prezzo è difficile chiedere di più ed impensabile parlare di OLED.

Tra le specifiche più interessanti del nuovo smartphone targato Vivo troviamo il comparto fotografico, composto da tre sensori. La cam principale è da 50 MP (con apertura f/1,8 e sistema Eye Autofocus, per la messa a fuoco sugli occhi dei soggetti anche in movimento), mentre gli altri due sono un obiettivo per la profondità di campo da 2 MP (con apertura f/2,4) e una fotocamera macro da 2 MP (con apertura f/2,4).

Presente la tecnologia “Super Night Mode“, che migliora la riduzione del rumore quando le condizioni di illuminazione sono scarse ed è necessario alzare artificialmente la luce nelle foto, e il sistema “Dual View“, per registrare video contemporaneamente con la selfie-camera da 8 MP e il sensore posteriore.

Disponibile nella tonalità Starlight Black, il telefono dell’azienda cinese pesa 188 grammi e ha uno spessore di 8,25 mm. Ad alimentare l’Y55 5G vi è, infine, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18W.

Vivo Y55 5G: p rezzo e disponibilità

Vivo Y55 5G è già arrivato anche in Italia, ma al momento è disponibile solo presso la catena di negozi fisici di WindTre, al prezzo di listino di 279,90 euro.