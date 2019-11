Vodafone regala Giga e minuti illimitati dopo il down in Liguria

25 Novembre 2019 - Il forte maltempo che ha investito ieri la Liguria e altre zone del nostro Paese ha avuto ripercussioni anche sulle reti cellulari e su quelle fisse. In particolare, la rete Vodafone ha subito un down dove la pioggia è scesa più copiosa.

A partire dalle 15:00, Vodafone è stata down in quasi tutta la Liguria ma anche in alcune zone al confine tra Piemonte e Liguria. Disservizi minori anche in altre aree d’Italia. Vodafone ha comunicato che i disservizi maggiori, quelli in Liguria, sono stati dovuti all’emergenza meteo e al crollo del viadotto sulla Autostrada A6 Torino-Savona (che ha probabilmente impedito ai tecnici Vodafone l’accesso ai ripetitori in panne). Oggi, però, Vodafone cerca di farsi perdonare con un regalo agli utenti interessati dai disservizi che, tutto sommato, può essere ritenuto più che sufficiente visto anche il fatto che Vodafone, in questa vicenda, ha ben poche colpe. Meno comprensibile, invece, la scelta di non risarcire anche i clienti dell’operatore virtuale ho.mobile.

Vodafone: l’SMS ai clienti

L’operatore telefonico ha inviato un SMS ad alcuni dei suoi clienti che hanno sperimentato i disservizi. Nell’SMS si legge che le “Eccezionali condizioni meteo e il crollo del viadotto sull’Autostrada Torino-Savona hanno gravemente impattato le reti di comunicazione, causando un temporaneo disservizio in Liguria“. La rete mobile Vodafone in Liguria è tornata a funzionare solo alle 18:30, quella fissa solo successivamente a mezzanotte. Non è stato possibile risolvere prima i problemi, come spiega la stessa Vodafone, anche per i vincoli di sicurezza imposti dalla Protezione Civile.

Disservizi Vodafone: il regalo dell’operatore

A fronte di un giorno di mancanza di servizio, l’operatore telefonico ha deciso di regalare una settimana di bonus ai suoi utenti. Chi ha ricevuto l’SMS da Vodafone, infatti, si è visto attivare gratuitamente per una settimana Giga e minuti illimitati.

Ho.Mobile: nessun regalo

Naturalmente i disservizi non hanno colpito solo gli utenti Vodafone, ma anche quelli di ho.mobile. L’operatore telefonico virtuale, infatti, fa parte del gruppo Vodafone e sfrutta la rete Vodafone. Al momento, però, non risultano regali compensativi agli utenti di questo operatore.