WhatsApp, arriva la blacklist per i gruppi: come funziona

22 Ottobre 2019 - Dopo aver fatto il suo debutto sulla versione beta di WhatsApp, la funzione per bloccare gli inviti ai gruppi è arrivata anche sulla versione ufficiale dell’app. La notizia arriva direttamente dai ragazzi di WaBetaInfo che hanno pubblicato la notizia sul loro sito ufficiale: il nuovo sistema è in rilascio in tutto il Mondo. Se ancora non lo vedete all’interno del vostro account bisognerà aspettare qualche giorno: il rilascio è graduale.

Si tratta di una novità molto importante, un vero e proprio cambio epocale per l’applicazione. Una funzionalità che va incontro alle necessità degli utenti che richiedevano a gran voce uno strumento per bloccare gli inviti ai gruppi. Finora, infatti, non esisteva nessun modo per bloccare sul nascere l’aggiunta a un nuovo gruppo. Gli utenti si ritrovavano in chat con decine di persone, di cui non ne conoscevano la maggior parte. Con la nuova funzione si ha un maggior controllo sulla Privacy e si potrà decidere quali amici potranno aggiungerci a un nuovo gruppo. Ecco come funziona e come impostare il nuovo strumento.

Come bloccare gli inviti ai gruppi WhatsApp

Il nuovo strumento funziona in modo molto simile a una blacklist: si può creare una lista di utenti che non possono in nessun modo inserirci in un gruppo. Se abbiamo degli amici che amano creare gruppi WhatsApp molto numerosi e inserire all’interno qualsiasi tipo di persona, con questa funzionalità possiamo metterlo nella “lista nera” e bloccare sul nascere qualsiasi sua iniziativa. Un modo sicuramente più carino rispetto a quello di uscire senza preavviso da un gruppo, azione che porta sempre a grandi litigi.

Per bloccare gli inviti ai gruppi WhatsApp bisogna entrare nel proprio profilo , premere sulle impostazioni, su Account e infine su Privacy. Si aprirà una scheda nella quale troverete una nuova opzione “Gruppi”. Cliccando si aprirà una finestra con una piccola scritta in alto “Chi può aggiungermi ai gruppi” e in basso tre opzioni: “Tutti”, “I miei contatti” e “I miei contatti eccetto…“. Scegliendo “Tutti”, qualsiasi persona che ha il nostro numero può aggiungerci a un gruppo, mentre impostando “I miei contatti“, solo le persone registrate in rubrica potranno farlo. Infine con “I miei contatti eccetto…” permette di creare una blacklist, escludendo le persone “indesiderate” (selezionandole tutte, nessuno potrà più metterci in un gruppo WhatsApp senza la nostra autorizzazione).

Quando arriva la nuova funzione di WhatsApp

Come annunciato dai ragazzi di WaBetaInfo, la nuova funzione è in rilascio in tutto il Mondo. Quindi nei prossimi giorni la troverete all’interno del vostro profilo WhatsApp.