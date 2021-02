La curiosità degli utenti per app alternative a WhatsApp non si è spenta per tutto il mese di gennaio, anzi: secondo la classifica di SensorTower relativa ai download delle app a livello mondiale il mese scorso quella che un tempo era l’app regina della messaggistica ha subito un ulteriore calo.

Un calo compensato dalla crescita delle due concorrenti principali: Telegram e Signal, ritenute dagli utenti più rispettose della privacy. Proprio le nuove regole sulla privacy annunciate a inizio 2021 hanno preoccupato, ma anche infastidito, moltissimi utenti convincendoli a provare nuove applicazioni. Telegram ha colto la palla al balzo introducendo nuove funzionalità molto allettanti per chi proviene da WhatsApp, soprattutto la possibilità di importare chat e gruppi con pochi tap. E, così, proprio Telegram è stata l’app più scaricata nel mondo a gennaio 2021.

App più scaricate: vince Telegram

Senza considerare le app di giochi e i download effettuati da store alternativi a Google Play Store e Apple App Store, in base alla classifica di SensorTower l’app più scaricata di gennaio è stata Telegram con 63 milioni di download.

Si tratta di un numero 3,8 volte superiore a quello dei download di gennaio 2020, trainato però soprattutto dagli utenti Android: su App Store, infatti, Telegram non va oltre il quarto posto in classifica.

Ecco, quindi, la classifica complessiva delle app più scaricate a gennaio 2021 e quelle relative all’App Store e al Play Store.

Le 10 app più scaricate di gennaio 2021

A livello globale le 10 app più scaricate il mese scorso sono state:

Telegram TikTok Signal Facebook WhatsApp Instagram Zoom Mx TakaTak Snapchat Messenger

Queste invece le 10 app più scaricate dall’App Store per iOS:

TikTok YouTube Zoom Telegram Facebook Instagram WhatsApp Messenger WeChat Signal

Su Google Play Store, infine, le 10 app più scaricate sono state: