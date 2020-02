WhatsApp, cosa fare se non si vedono le immagini nella galleria

10 Febbraio 2020 - Ogni giorno inviamo e riceviamo decine di immagini e video su WhatsApp. L’applicazione di messaggistica è un ottimo strumento per condividere velocemente foto scattate durante le giornate di lavoro, feste di compleanno, ma anche semplici selfie oppure GIF. Foto che, una volta scaricate, possono essere viste nell’app Galleria dello smartphone. O almeno così dovrebbe essere.

In alcune circostanze capita che le immagini scaricate da WhatsApp non vengano visualizzate nell’app Galleria o in qualsiasi altra applicazione si utilizzi per la gestione delle foto. Cosa fare in questi casi? Esistono diverse soluzioni ed esperimenti, diversi a seconda dello smartphone che si ha. Infatti, la gestione delle immagini scaricate da WhatsApp è differente tra Android e iOS. Ecco cosa bisogna fare se non si vedono nella galleria le immagini scaricate da WhatsApp,

Riavvia lo smartphone

Il metodo più antico al mondo è anche quello che garantisce i risultati migliori. Se non riuscite più a visualizzare nell’app Galleria le foto scaricate da WhatsApp, provate a spegnere e riaccendere lo smartphone. In molti casi è una soluzione che risolve il problema.

Smartphone Android: abilitare “Visibilità dei media”

In pochi ne sono a conoscenza, ma la versione WhatsApp per Android gestisce i contenuti multimediali scaricati in maniera differente rispetto a iOS. Se non riuscite a vedere le immagini scaricate su WhatsApp sul vostro smartphone Google, Xiaomi, Huawei, Samsung o OnePlus (solo per citare alcuni marchi che utilizzano Android) dovete molto semplicemente abilitare “Visibilità media” nelle impostazioni dell’app.

Come fare? Molte semplice: dovete entrare dentro WhatsApp, premere su Impostazioni e poi su Chat. Nella scheda che si apre abilitate la voce “Visibilità dei media“. A cosa serve questa opzione? A mostrare i media scaricati di recente nella galleria del telefono.

WhatsApp permette di impostare la “Visibilità dei media” anche per singola conversazione. Entrando in una chat e cliccando sui tre puntini in alto a destra, apparirà un menù a scomparsa nel quale selezionare “Mostra contatto”. Si aprirà una scheda con diverse voci: selezionate “Visibilità dei media” e apparirà sullo schermo il menu “Mostrare i media scaricati di recente da questa chat nella galleria del telefono” con tre opzioni: Predefinito (Si); Sì e No. Selezionando una delle prime due opzioni, le immagini torneranno ad apparire nella Galleria dello smartphone.

Pulire la cache di WhatsApp su Android

In alcuni casi la colpa è della cache di WhatsApp. Per far tornare visibili le immagini scaricate dall’applicazione, bisogna pulirla. La procedura da seguire è molto semplice: dopo essere entrati nelle Impostazioni dello smartphone, bisogna selezionare la voce “App e notifiche” e poi “Mostra tutte le app”. Si aprirà l’elenco con tutte le applicazioni installate sullo smartphone e bisogna scorrerlo fino a trovare WhatsApp. Una volta selezionata bisogna premere su “Spazio di archiviazione e cache” e poi su “Svuota cache“. In questo modo si dovrebbe risolvere il problema della foto scaricate da WhatsApp.

iPhone, attiva “Salva nel Rullino foto”

Come detto, sull’iPhone la gestione delle immagini WhatsApp è differente. Di default nessuna foto viene mostrata nell’app Galleria dello smartphone. Per farlo è necessario attivare una funzione ad hoc. Come fare? Bisogna aprire WhatsApp, premere su Impostazioni, poi su Chat e abilitare la voce “Salva nel Rullino foto”. Da questo momento qualsiasi immagine ricevuta e scaricata sull’app sarà visibile nell’app Galleria.

Aggiornare WhatsApp

Il problema potrebbe anche dipendere dalla versione di WhatsApp che si sta utilizzando. Se nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato, provate a vedere se sul Google Play Store o App Store è presente una nuova versione dell’applicazione. In caso affermativo, installatela immediatamente.

Disinstallare e re-installare WhatsApp

L’ultima soluzione è la più drastica: cancellare WhatsApp e installarlo nuovamente. Prima di procedere ricordate di effettuare il backup dell’applicazione in modo da non perdere nessun messaggio e contenuto multimediale ricevuto nelle ultime settimane.