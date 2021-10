WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram down: che succede [AGGIORNATO: Dichiarazioni ufficiali]

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 – Mentre la situazione non migliora su nessun fronte, con Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp down dalle 17:15 circa, su Twitter inizia a circolare lo sfottò dell’account ufficiale di Twitter che, vedendo un ritorno sulla piattaforma di milioni di utenti sporadici, in cerca spasmodica di notizie sulle app di Facebook, non senza un pizzico di malizia twitta: “Ciao a tutti, letteralmente“.

Nessun miglioramento, almeno per ora, per nessuna delle piattaforme interessate dal down.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 – Dopo le scuse ufficiali su tutti gli account Twitter di Facebook, Messenger Instagram e WhatsApp, dopo quasi due ore e mezza di down di tutte le piattaforme del grupo di Mark Zuckerberg la situazione non migliora di una virgola: tutto bloccato.

Nel frattempo, su Twitter, gli hashtag #FacebookDown, #WhatsAppDown e #InstagramDown vanno alle stelle: i tweet con i primi due, alle 19:30, sfiorano il mezzo milione solo in Italia.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 – Continuano, su tutti i fronti, i disservizi alle piattaforme del gruppo Facebook: WhatsApp, Messenger, Instagram e Facebook non funzionano dalle 17:15 di oggi, lunedì 4 ottobre 2021. Nel frattempo, però, sono arrivate le prime dichiarazioni ufficiali.

Facebook, su Twitter, ha comunicato: “Siamo a conoscenza del fatto che alcune persone stanno riscontrando problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per far tornare tutto alla normalità nel più breve tempo possibile, ci scusiamo per l’inconveniente“.

WhatsApp, sempre su Twitter, afferma: “Siamo consapevoli che alcune persone stanno riscontrando problemi con WhatsApp in questo momento. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità e invieremo un aggiornamento qui il prima possibile“.

Instagram, ancora su Twitter, pubblica un messaggio diverso nello stile ma identico nella sostanza: “Instagram e i suoi amici stanno attraversando un periodo un po’ difficile in questo momento e potresti avere problemi a utilizzarli. Abbi pazienza, ci siamo! #instagramdown"

Articolo originale: 4 ottobre ore 18:00

Sembrano esserci grossi problemi ai server del gruppo Facebook, oggi 4 ottobre 2021: a partire dalle 17:15 italiane, infatti, sono KO sia WhatsApp che Facebook, Messenger e Instagram. Impossibile accedere ai servizi, con migliaia e migliaia di segnalazioni di disservizio da parte degli utenti.

Dalle segnalazioni registrate dal noto sito Downdetector sembrerebbe che il down dei tre servizi sia generalizzato a livello internazionale, con picchi di segnalazioni in Italia, Germania, Regno Unito e Messico, ma le segnalazioni arrivano anche da moltissime altre parti del mondo. Viene da pensare, quindi, che si tratti di un grosso problema tecnico a tutta l’infrastruttura del gruppo Facebook anche se l’azienda non ha ancora rilasciato alcun comunicato stampa, né sul suo sito né su Twitter (praticamente l’ultimo social blogale rimasto in piedi, oltre a TikTok). Ecco cosa sta succedendo, da Web e da mobile.

WhatsApp, Facebook e Instagram down

Nel dettaglio, ancora alle 17:50, sono irraggiungibili i siti Web di Facebook, il sito stampa di Facebook, la piattaforma WhatsApp Web e il sito di Instagram. Lato Web, quindi, tutto il gruppo è completamente KO.

Lato mobile, invece, l’app di WhatsApp si apre ma non invia né riceve i messaggi. Quella di Facebook si apre ma non aggiorna il feed, i commenti e non fa leggere le notizie. Impossibile anche postare qualunque cosa. Discorso identico per l’app di Instagram. L’app di Messenger mostra problemi identici a quella di WhatsApp, discorso identico per Instagram Direct.

Oggi, 4 ottobre 2021, tutto l’universo Facebook è completamente spento. Vi aggiorneremo su ulteriori sviluppi.