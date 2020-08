WhatsApp si aggiorna e riattiva una funzione dimenticata: ecco quale è

Novità importanti per WhatsApp: l’applicazione beta per Android si è aggiornata alla versione 2.20.199.5 e ha mostrato una nuova funzione in sviluppo: Multisfondo. Ne abbiamo già parlato nelle settimane precedenti: si tratta di un nuovo strumento che permetterà agli utenti di impostare uno Sfondo differente per ogni conversazione, in modo da rendere molto più personale il proprio WhatsApp. Al momento, infatti, gli utenti possono scegliere un solo sfondo per tutte le conversazioni, sia di gruppo sia “one to one“.

Finora la funzione era stata avvistata solo su WhatsApp per iOS, mentre ora è stata avvistata dai ragazzi di WaBetaInfo anche su Android. Lo strumento è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno nella versione beta, ma non dovrebbe mancare molto al suo rilascio. La notizia, come al solito, è stata data dai ragazzi di WaBetaInfo, che hanno pubblicato un post sul loro blog personale, rilanciando anche un’altra novità: gli sviluppatori sono al lavoro per riportare in auge anche l’applicazione Libreria sfondi che non viene aggiornata dal 2011. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

WhatsApp, che cosa è la funzione Multisfondo

Come si può intuire facilmente dal nome, la funzione Multisfondo permette agli utenti di impostare un wallpaper differente per ogni conversazione di WhatsApp. Un nuovo strumento che rende le conversazioni molto più colorate e divertenti.

Come funzionerà il Multisfondo? Molto semplice: quando si entrerà in una chat, sarà possibile scegliere lo sfondo personalizzato aprendo il menu e poi premendo su Sfondo. Verrà mostrato un piccolo menu sullo schermo nel quale poter scegliere tra diverse fonti per trovare l’immagine perfetta. Tra le varie fonti c’è anche la Libreria sfondi, un’app separata di WhatsApp che non viene aggiornata da un po’ di tempo e che finalmente riceverà una svecchiata

Che cosa è l’applicazione Libreria Sfondi

Per accedere alla Libreria sfondi di WhatsApp, basta entrare in una chat, premere sul menu, poi su Sfondo e scegliere l’opzione “Libreria sfondi”. Sullo schermo apparirà il messaggio “Vuoi scaricare il pacchetto di sfondi WhatsApp?” e premendo Ok verranno scaricati dei nuovi wallpaper. Questo pacchetto, però, non viene aggiornato da un po’ di tempo e probabilmente riceverà un update proprio per questa occasione.

Quando arriva la nuova funzione di WhatsApp

Lo strumento è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno nella versione beta. Questo vuol dire che bisognerà aspettare ancora un po’ prima di vederlo sull’app di messaggistica. Inoltre, WhatsApp dovrà anche aggiornare l’app Libreria sfondi che non riceve update dal 2011. Probabile che arrivi sulla versione beta entro la fine dell’anno.