WhatsApp, il trucco per scoprire con chi chatti di più

18 Ottobre 2019 - WhatsApp nasconde dei segreti. Può sembrare strano, ma anche l’app più utilizzata al mondo ha degli angoli nascosti che in pochi conoscono e utilizzano. Ci sono alcune funzionalità o impostazioni che nessuno sfrutta a dovere, un po’ per noncuranza un po’ per ignoranza. Una di queste funzionalità, però è molto utile, soprattutto per capire con chi chattiamo di più su WhatsApp.

Può sembrare un’informazione di poco valore, ma in realtà si rivela molto importante per la gestione della propria vita privata. Se passiamo gran parte del nostro tempo su WhatsApp, possiamo capire con chi condividiamo i momenti salienti della nostra giornata. Ma non solo. Possiamo anche capire a chi in realtà teniamo maggiormente (se a un nostro amico/a oppure al nostro partner). Per ottenere quest’informazione non bisogna sbloccare nessuna funzione nascosta, ma solamente utilizzare nel giusto modo gli strumenti che ci mette a disposizione l’applicazione. Ecco come capire con chi chatti di più su WhatsApp.

WhatsApp, come scoprire con chi parli di più

Con chi chattiamo maggiormente su WhatsApp? Con un nostro/a amico/a? Oppure con il gruppo dei compagni di classe? Chi sono le persone con cui condividiamo la maggior parte del nostro tempo? A tutte queste domande possiamo rispondere controllando una semplice impostazione di WhatsApp. Si tratta di un trucco che in pochi conoscono, ma che si rivela molto utile per avere un’idea più chiara del tempo che passiamo sull’applicazione.

Per scoprire con chi parliamo di più su WhatsApp dobbiamo accedere al nostro profilo, premere su Impostazioni, poi su “Utilizzo dati e archiviazione” e infine su “Utilizzo dati“. Si aprirà una schermata con una lista di tutti gli utenti con cui abbiamo scambiato più immagini, video e contenuti testuali. Questa “classifica” ci fa capire abbastanza chiaramente con quali persone conversiamo di più su WhatsApp durante la giornata. La “classifica” potrebbe essere falsata dall’invio di qualche video in alta risoluzione a qualche famigliare, ma in linea di massima è abbastanza veritiera. La procedura è identica sia su Android sia su iOS.

Il trucco per capire con chi parli di più su WhatsApp (solo per Android)

Gli utenti Android hanno anche un altro modo per scoprire con quali persone chattano di più su WhatsApp. Bisogna accedere al proprio account, premere su Impostazioni, poi su Chat, Cronologia Chat e infine su Esporta Chat. Le tre conversazioni (one-to-one e di gruppo) che troviamo sotto la label “Contattati di frequente” sono quelle con cui abbiamo parlato di più nelle ultime settimane.