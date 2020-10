WhatsApp, la nuova versione ha il supporto clienti integrato

Nell’ultima versione di WhatsApp c’è una grande novità: In-App Support, cioè il supporto direttamente all’interno dell’app da usare quando ci sono problemi con WhatsApp o l’app non funziona.

La nuova funzione è contenuta all’interno della versione 2.20.202.7 dell’app di WhatsApp per Android, che è una versione riservata ai beta tester. Il supporto In-App è al momento allo stato embrionale e non è chiaro quando verrà (e se verrà) reso disponibile al grande pubblico. Come molte novità che WhatsApp testa nelle sue versioni beta, però, anche l’In-App Support sta a significare che gli sviluppatori hanno intercettato una esigenza da parte degli utenti e stanno lavorando ad una possibile soluzione. E’ probabile, quindi, che prima o poi arrivi anche sull’app ufficiale qualcosa del genere.

WhatsApp: come funziona il supporto In-App

Nella pratica il supporto all’interno dell’app di WhatsApp consiste in una nuova schermata, all’interno di Impostazioni > Aiuto > Contattaci. In questa schermata è possibile inserire una descrizione del problema, includere se lo vogliamo le informazioni relative al nostro smartphone (utile in caso di problemi tecnici o di incompatibilità tra il dispositivo e l’app) e, in basso, c’è un nuovo messaggio per l’utente: “Ti risponderemo in una chat di WhatsApp“.

L’assistenza, quindi, si sposta direttamente dentro l’app, con un tecnico che prova a dare delle soluzioni ai nostri problemi. Il tecnico, ovviamente, non avrà accesso alle nostre conversazioni o ai nostri contatti per tutelare la nostra privacy.

Come funziona il supporto tecnico di WhatsApp

Rispetto all’attuale supporto tecnico di WhastsApp l’In-App Support è una bella novità. Oggi, infatti, accedendo a Impostazioni > Aiuto > Contattaci veniamo indirizzati verso una procedura guidata fatta di domande/risposte standard come “Non riesco a collegarmi a WhatsApp!” o “Verificare il numero di telefono“.

In alternativa è possibile infiare una email a support@whatsapp.com, oppure fare la stessa procedura descritta per gli smartphone da un browser, tramite il sito ufficiale di WhatsApp.

Chatteremo con i bot?

Certamente, è anche possibile che il nuovo In-App Support sia almeno in parte automatizzato: è anzi probabile che il “primo approccio” tra utente e servizio clienti avvenga proprio tramite un bot programmato per fare le domande di rito e scremare gli utenti e i problemi, indirizzando al tecnico umano solo i casi che hanno reale esigenza di assistenza diretta.