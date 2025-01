Fonte foto: Mehaniq / Shutterstock.com

Secondo quanto riportato dal sito wabetainfo.com, specializzato nell’analisi delle versioni beta di WhatsApp, la funzione multi-account, già disponibile per Android, è in fase di sviluppo anche per i dispositivi iOS.

Questa novità permetterà agli utenti di gestire più profili WhatsApp sullo stesso dispositivo, offrendo maggiore flessibilità nell’utilizzo dell’applicazione di messaggistica.

Il lancio di questa funzione per iOS andrà a colmare un divario con la versione Android, che ha visto l’introduzione del multi-account nell’autunno del 2023.

WhatsApp multi account, come funziona

La funzione multi account, o multi profilo, consente di utilizzare due account WhatsApp distinti all’interno della stessa applicazione, eliminando la necessità di disconnettersi e riconnettersi per passare da un account all’altro.

Attualmente, su Android, per configurare un secondo profilo è necessario disporre di un secondo numero di telefono e di una seconda SIM o eSIM.

L’utente deve accedere alle impostazioni di WhatsApp, cliccare sull’icona con la freccia accanto al proprio nome e selezionare “Aggiungi account“. La procedura di attivazione è analoga a quella utilizzata per la creazione del primo profilo.

Il secondo account è indipendente dal primo, permettendo l’utilizzo di tutte le funzionalità dell’app, inclusa la partecipazione a gruppi e l’effettuazione di chiamate.

Su iOS, il funzionamento sarà simile: gli utenti potranno aggiungere un secondo account attraverso le impostazioni dell’app, gestendo separatamente conversazioni, notifiche e impostazioni di privacy.

Sarà possibile aggiungere un account sia come profilo principale, attraverso una nuova registrazione, sia collegando un account esistente tramite scansione di un codice QR.

Multi profilo Vs multi dispositivo

È importante distinguere tra “multi profilo” e “multi dispositivo“, due funzionalità di WhatsApp che spesso vengono confuse ma che hanno scopi diversi.

Il “multi profilo“, o “multi account“, consente di utilizzare due profili WhatsApp differenti sullo stesso telefono. Questa funzione è ideale per chi ha un numero di telefono personale e uno di lavoro o desidera separare le conversazioni per motivi di privacy.

Il “multi dispositivo“, invece, permette di accedere allo stesso account WhatsApp da più dispositivi, come smartphone, tablet e computer.

Ciò consente di utilizzare lo stesso profilo WhatsApp su tutti i propri device, mantenendo sincronizzati conversazioni e contatti.

In sintesi, il multi profilo gestisce più account su un unico dispositivo, mentre il multi dispositivo gestisce un solo account su più dispositivi.

Quando arriva il multi profilo su iOS

Al momento, non è possibile stabilire una data precisa per il rilascio della funzione multi profilo su iOS.

La funzionalità è attualmente in fase di test nella versione beta dell’app per iOS e, come avviene per tutte le funzioni in fase di sviluppo, il lancio ufficiale potrebbe richiedere da alcuni giorni a diversi mesi.

Non è inoltre da escludere la possibilità che alcune funzioni in beta non vengano mai rilasciate al pubblico. Le evidenze di questa funzione sono state trovate nella versione beta 25.2.10.70 di WhatsApp per iOS.

Nonostante ciò, è importante ricordare che l’accesso al programma beta di WhatsApp per iOS tramite TestFlight è attualmente al completo, limitando di fatto la possibilità di testare in anteprima la nuova funzionalità.