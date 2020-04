WhatsApp, nuovo modo per fare chiamate e videochiamate di gruppo

Piccola novità in casa WhatsApp: l’applicazione ha rilasciato un aggiornamento per la versione Android e iOS che permette di semplificare l’avvio di una chiamata e videochiamata di gruppo. Un piccolo cambiamento rispetto alla procedura utilizzata finora che serve solo a semplificare la vita degli utenti, soprattutto in questo periodo in cui chiamate e videochiamate su WhatsApp sono lo strumento più utilizzato dagli utenti, tanto da mettere sotto stresso i server dell’app, come dichiarato dalla stessa azienda.

A dare l’annuncio della nuova funzione è direttamente WhatsApp sul proprio account Twitter in un messaggio in cui specifica che la novità riguarda solamente in gruppi in cui sono presenti al massimo quattro persone. Questo vuol dire che vale solo per un numero ristretto di gruppi, poiché nella maggior parte dei casi sono composti da più di quattro persone. Semplificare e rendere più funzionale l’applicazione è uno degli obiettivi di WhatsApp in questo periodo di lochdown che sta mettendo a dura prova milioni di italiani e di persone in tutto il Mondo.

Chiamate e videochiamate WhatsApp: la novità

WhatsApp ha annunciato sul proprio account Twitter un piccolo aggiornamento per quanto riguarda chiamate e videochiamate nei gruppi con meno di quattro persone: per avviarle basta premere sull’icona della cornetta o della telecamera per avviarle. Rispetto al passato, infatti, si tratta di un passaggio in meno. Fino a pochi giorni fa, quando si toccava una delle due icone, si apriva un’ulteriore finestra nella quale scegliere chi chiamare. Ora questo passaggio non ci sarà più.

Queste regole, come già detto, valgono solamente per i gruppi con al massimo quattro persone, per tutti gli altri valgono le regole di sempre.

Come fare chiamate e videochiamate WhatsApp

Se dovete fare una telefonata o videochiamata su WhatsApp all’interno di un gruppo con più di quattro persone, la procedura da seguire resta quella classica. Si deve aprire l’app, entrare all’interno del gruppo, premere su una delle due icone (cornetta o telecamera) e selezionare le persone da chiamare tramite la maschera che appare sullo schermo. Una volta fatto, inizia la telefonata. Su WhatsApp il limite di persone che possono partecipare in una chiamata o videochiamata di gruppo è di quattro.

Come fare chiamate e videochiamate WhatsApp dal PC

La novità lanciata da WhatsApp non vale per la versione desktop di WhatsApp. Infatti, dal PC la funzione per chiamate e videochiamate ancora non è disponibile e l’unico modo per è utilizzare un emulatore per Android. Una procedura piuttosto lunga e complicata.