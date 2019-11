WhatsApp si aggiorna: come creare la lista degli utenti indesiderati

6 Novembre 2019 - Ne avviamo parlato già nello scorso settimane e in queste ora è iniziato il rilascio ufficiale: WhatsApp sta introducendo per tutti gli utenti la possibilità di bloccare gli inviti ai gruppi. Tra le tante funzionalità che l’applicazione di messaggistica istantanea offre ai propri utenti c’è la possibilità di creare i gruppi: utilissimi per organizzare un team di lavoro o la partita di calcetto, ma che si trasformano in un vero e proprio incubo quando i messaggi cominciano a diventare insistenti.

È capitato a tutti di essere aggiunti da un amico in un gruppo con più di 50-60 persone, dove non si conosce nessuno e i messaggi arrivano a raffica, con il led di notifica che continua imperterrito ad accendersi. Gli sviluppatori di WhatsApp, ascoltando le lamentele degli utenti, hanno deciso finalmente di introdurre un nuovo strumento che permette di bloccare gli inviti ai gruppi. Inserito all’interno delle impostazioni del proprio account, è molto semplice da attivare e da impostare: bastano due minuti per creare una lista di utenti indesiderati che non potranno più aggiungerci in gruppi in cui non vogliamo stare.

Come bloccare gli inviti ai gruppi WhatsApp

Uscire da un gruppo WhatsApp non è semplice. Entrano in gioco tante dinamiche: dal legame di amicizia che ci lega con la persona che ci ha aggiunto, fino ai rapporti con gli altri membri del gruppo. Per andare via da un gruppo WhatsApp senza che gli altri se ne accorgano bisogna utilizzare dei trucchi da veri esperti. Trucchi che, però, non servono più grazie alla nuova funzionalità che WhatsApp sta rilasciando in queste ore: la possibilità di bloccare gli inviti ai gruppi ricevuti da persone indesiderate.

Dopo aver fatto il suo debutto nella versione beta, la funzionalità è in rilascio per tutti gli utenti in queste ore. Utilizzarla è molto semplice. Bisogna aprire WhatsApp, premere su Impostazioni, Account, Privacy e poi su Gruppi (nuova voce aggiunta ad hoc). Si aprirà una scheda con tre diverse opzioni: “Tutti“, “I miei contatti“, “I miei contatti eccetto..“.

Selezionando Tutti, potremo essere aggiunti in un gruppo da qualsiasi persona abbia registrato il nostro numero, con “I miei contatti” solo i nostri amici potranno farlo, mentre scegliere “I miei contatti eccetto..” si aprirà una finestra nella quale potremo decidere chi può invitarci in un nuovo gruppo. In pratica si crea una vera e propria blacklist di persone indesiderate che non renderanno più la nostra vita un inferno.

La nuova funzionalità si va ad aggiungere a quella rilasciata pochi giorni: la possibilità sugli smartphone Android di proteggere il proprio account con l’impronta digitale. Qui trovi una guida che spiega passo-passo come attivarla.

Quando arriva la nuova funzionalità di WhatsApp

Il blocco per gli inviti ai gruppi WhatsApp è in fase di rilascio: nei prossimi giorni sarà disponibile per tutti gli utenti. Se ancora non la ricevi, aggiorna WhatsApp all’ultima versione disponibile.