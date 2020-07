WhatsApp si aggiorna con un'importante novità per i gruppi: cosa cambia

Dopo aver rilasciato la possibilità di scaricare gli sticker animati, gli sviluppatori di WhatsApp hanno pubblicato un nuovo update dedicato questa volta ai gruppi. Infatti, è stato aggiornato il codice QR che permette a un utente di accedere in un gruppo senza essere invitato. Una funzionalità poco utilizzata, ma che in realtà è molto utile per velocizzare l’accesso ad amici e parenti.

Il codice QR era già presente su WhatsApp, ma ora i tecnici hanno deciso di aggiornarlo e di effettuare un semplice redesign per renderlo più conforme alle linee stilistiche dell’applicazione. Il funzionamento, però, resta lo stesso: se bisogna far entrare un amico in un gruppo WhatsApp e si è amministratori, basta fargli scansionare il codice QR ed avrà l’accesso diretto. Per utilizzare il nuovo codice QR, è necessario aggiornare l’applicazione all’ultima versione beta per Android, la numero 2.20.195.1. Se non siete ancora dei beta tester, lo potete diventare scaricando WhatsApp Beta direttamente dal Google Play Store.

WhatsApp, nuovi QR Code per l’invito ai gruppi: come funziona

Un semplice cambiamento estetico che influisce minimamente sul reale funzionamento dello strumento. Con l’ultima versione beta di WhatsApp è stato rilasciato il nuovo design dei QR Code presenti nei gruppi. A cosa servono? A far entrare le persone nei gruppi WhatsApp senza inviargli un link d’invito. Come funziona il codice QR? Molto semplice. Entrando nelle Impostazioni del gruppo, bisogna accedere alla sezione Link d’invito e selezionare Codice QR. Sullo schermo apparirà il QR Code e l’utente interessato potrà scansionarlo per accedere al gruppo WhatsApp.

Non bisogna confonderli con i QR Code che i tecnici stanno cercando di implementare per condividere il proprio account WhatsApp con persone che non lo hanno salvato in rubrica. Anche questa funzione è in sviluppo e dovrebbe arrivare prossimamente.

Come scaricare l’aggiornamento WhatsApp

La novità è già disponibile nella versione di WhatsApp Beta per Android, la numero 2.20.195.1. Per diventare dei beta tester è necessario iscriversi al programma e scaricare l’app apposita.