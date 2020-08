Windows 10, arriva un aggiornamento che risolve molti problemi

È stato rilasciato il 20 agosto 2020, l’aggiornamento KB4566116 per Windows 10 con il quale Microsoft risolve parecchi bug che causavano blocchi delle app e arresti improvvisi del sistema operativo. Si tratta di un aggiornamento cumulativo non di sicurezza, quindi opzionale.

Questi aggiornamenti erano stati sospesi nei mesi scorsi a causa della pandemia da Covid-19, ma sono stati ripresi a partire da luglio. Non è strano, quindi, che si tratti di grossi update cumulativi che Microsoft sta rilasciando per risolvere gruppi di problemi che non ha potuto affrontare nel recente passato. Nello specifico questo update riguarda tutte le edizioni di Windows 10 versione 1903 e versione 1909 e anche Windows Server 1903. I PC che potranno essere aggiornati, quindi, sono davvero parecchi. Come al solito Microsoft afferma che non ci sono problemi noti in seguito a questo aggiornamento, ma bisognerà aspettare almeno qualche giorno per esserne certi.

Aggiornamento KB4566116: cosa cambia

I bug principali che vengono risolti dall’aggiornamento KB4566116 sono sette: il riempimento anomalo del disco rigido con file che dovrebbero essere eliminati in automatico, l’impossibilità di avviare i Microsoft Gaming Services, un problema con uno dei fusi orari del Canada, un problema di visualizzazione sui dispositivi con touchscreen, un problema che causa la chiusura imprevista di Impostazioni, l’impossibilità di bloccare un dispositivo se abbiamo inserito uno spazio vuoto nel nome utente alla prima configurazione e un ritardo anomalo nell’apertura di alcune applicazioni. A questi problemi, che sono i più diffusi, si aggiungono altre decine di bug che vengono risolti con questo aggiornamento cumulativo.

Aggiornamento KB4566116: come istallarlo

Trattandosi di un aggiornamento non di sicurezza e facoltativo, il KB4566116 non viene istallato automaticamente da Windows Update. Per ottenerlo dovremo aprire il tool per l’aggiornamento di Windows e cercare gli update manualmente, per poi selezionare il KB4566116 e scaricarlo.

Come sempre succede, però, il rilascio sarà graduale quindi se Windows Update non trova questo aggiornamento lo dovremo cercare nei prossimi giorni. Se non abbiamo mai sperimentato nessuno dei bug descritti, comunque, l’istallazione del KB4566116 è assolutamente facoltativa e possiamo anche aspettare un po’, in modo da essere sicuri che questo update non risolva alcuni problemi per poi causarne altri.